民進黨性平部譴責王義川反被修理　媒體人：簡直是黨部內戰

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委王義川在政論節目上，以嘲諷口吻評論台中市長盧秀燕的粉底液價格與外貌，不僅遭到網友抨擊，還被民進黨性平部罕見重話痛批，「我們不要厭女的台派」；民進黨發言人、議員卓冠廷卻認為，性平部不該對王義川亂扣帽子。對此，資深媒體人樊啟明形容，這次不只是「黨內互打」，簡直是「黨部內戰」。

▲王義川近日的「粉底液言論」引發爭議。（資料照／記者湯興漢攝）

台中市長盧秀燕日前勘災，因粉底液服貼，被綠委王義川酸，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」。此話一出，隨即引發網友抨擊，就連民進黨性平部7日也罕見說重話，直言外貌羞辱是最膚淺的攻擊，只是以父權體制的框架攻擊女性，女性政治人物的容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具，「我們不要厭女的台派」。

然而，民進黨發言人、議員卓冠廷卻直接點名，表示絕不支持性平部這種毫無高度跟專業的切割，沒有給當事人說明的機會，就在程序不完備的情況下急忙發文譴責王義川，甚至扣上「厭女台派」大帽子，他認同「不要厭女」應當是超越台派與否的社會共識，但在這件事情上直接把王義川打成十惡不赦的厭女台派，「這樣亂扣帽子，性平部是把自己當網友了嗎？」

資深媒體人樊啟明7日在臉書發文表示，王義川是不分區立委、民進黨政策會執行長，按照黨內不成文的默契，政策會執行長位階等同秘書長，也就是說，下屬單位性平部是直接往上開戰，接下來黨發言人又修理了黨性平部，民進黨這次不只是「黨內互打」，簡直是「黨部內戰」。