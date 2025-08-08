　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨性平部譴責王義川反被修理　媒體人：簡直是黨部內戰

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委王義川在政論節目上，以嘲諷口吻評論台中市長盧秀燕的粉底液價格與外貌，不僅遭到網友抨擊，還被民進黨性平部罕見重話痛批，「我們不要厭女的台派」；民進黨發言人、議員卓冠廷卻認為，性平部不該對王義川亂扣帽子。對此，資深媒體人樊啟明形容，這次不只是「黨內互打」，簡直是「黨部內戰」。

▲▼民進黨今日召開例行中常會，立法委員王義川出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲王義川近日的「粉底液言論」引發爭議。（資料照／記者湯興漢攝）

台中市長盧秀燕日前勘災，因粉底液服貼，被綠委王義川酸，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」。此話一出，隨即引發網友抨擊，就連民進黨性平部7日也罕見說重話，直言外貌羞辱是最膚淺的攻擊，只是以父權體制的框架攻擊女性，女性政治人物的容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具，「我們不要厭女的台派」。

然而，民進黨發言人、議員卓冠廷卻直接點名，表示絕不支持性平部這種毫無高度跟專業的切割，沒有給當事人說明的機會，就在程序不完備的情況下急忙發文譴責王義川，甚至扣上「厭女台派」大帽子，他認同「不要厭女」應當是超越台派與否的社會共識，但在這件事情上直接把王義川打成十惡不赦的厭女台派，「這樣亂扣帽子，性平部是把自己當網友了嗎？」

資深媒體人樊啟明7日在臉書發文表示，王義川是不分區立委、民進黨政策會執行長，按照黨內不成文的默契，政策會執行長位階等同秘書長，也就是說，下屬單位性平部是直接往上開戰，接下來黨發言人又修理了黨性平部，民進黨這次不只是「黨內互打」，簡直是「黨部內戰」。

民進黨中央全亂套了？！ 民進黨性平部譴責王義川 要知道王義川除了是不分區立委 還是民進黨政策會執行長 根據黨內的不成文的默契 政策會執行長位階等同秘書長 下屬單位性平部這次是直接往上開戰 不知道代理秘書長何博文事前知不知情？ 而接下來黨發言人卓冠廷又修理黨性平部 民進黨這次不只是「黨內互打」簡直是「黨部內戰」

樊啓明（老兵） 發佈於 2025年8月7日 星期四
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電內鬼1年買2豪宅　傳懲處「連坐5級」史上最嚴
吳宗憲健檢報告結果出爐！　醫生一看差點哭出來
被川普耍！日大臣怒批未遵守協議　美方承諾退回多收關稅
快訊／台東鯉魚山涼亭　男子「赤裸上身」死亡
快訊／川普再點名台灣「榨乾英特爾」　半導體100%關稅震撼彈
蟑螂千萬別沖馬桶　2大糟糕後果曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨性平部譴責王義川反被修理　媒體人：簡直是黨部內戰

大支剛出歌酸完！民進黨2立委用五月天歌跳舞　上傳後急刪

災後重建特別條例漏台東？　藍委喊話：中央不該漠視台東人

外交部：惠頓質疑台美關係不符事實　與川普政府管道暢通

手上這瓶是裝酒？　徐巧芯秀圖駁：「粹鳥」眼睛還好嗎？

陳瑩、莊瑞雄促醫院興建　衛福部：10月提出蘭嶼醫院公建計畫

曾文生：台電積極尋找高階核廢料選址　核三重啟不是簡單公投可決定

綠酸只會唱衰台積電赴美投資　趙少康：台股大漲就什麼都不怕？

民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

民進黨性平部譴責王義川反被修理　媒體人：簡直是黨部內戰

大支剛出歌酸完！民進黨2立委用五月天歌跳舞　上傳後急刪

災後重建特別條例漏台東？　藍委喊話：中央不該漠視台東人

外交部：惠頓質疑台美關係不符事實　與川普政府管道暢通

手上這瓶是裝酒？　徐巧芯秀圖駁：「粹鳥」眼睛還好嗎？

陳瑩、莊瑞雄促醫院興建　衛福部：10月提出蘭嶼醫院公建計畫

曾文生：台電積極尋找高階核廢料選址　核三重啟不是簡單公投可決定

綠酸只會唱衰台積電赴美投資　趙少康：台股大漲就什麼都不怕？

民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

川普提名「聯準會改革派」出任理事　美媒爆：下步恐是換掉鮑爾

00929、00934調升配息可持續多久？ 分析師：至少到明年除息旺季沒問題

台灣網紅進軍日本AV圈！簽約SOD專屬女優　中指通：憋超久

俄8／8最後通牒有彈性？　川普：取決於普丁回應

安宰賢上節目常被提離婚！　具惠善忍5年：別再拿我當哏

台灣「1關鍵原料」九成靠中國！　軍工、AI、汽車恐卡關

台積電內鬼1年買2豪宅　傳懲處「連坐5級」史上最嚴

日大臣怒批未遵守協議！　美方承諾修正總統令、退回多收關稅

台灣「Nissan進口油電休旅」降12萬！1.5升動力省油省稅金

快訊／台東鯉魚山涼亭　男子「赤裸上身」死亡

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

政治熱門新聞

手上這瓶是裝酒？　徐巧芯秀圖駁：「粹鳥」眼睛還好嗎？

大支剛出歌酸完！綠委用五月天歌跳舞急刪

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

綠性平部批王義川　他曝簡直黨部內戰

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

新北安置中心爆性侵醜聞　社會局強調：未隱匿案件、積極處理中

被爆比亞迪宴會牽線人　三立主管遭停職

財產申報曝1藍委欠債最多　葉元之、吳秉叡財力驚人

民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

台積電在美設廠豁免100%晶片稅　綠：國民黨還想用外患罪抓魏哲家？

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

柯文哲開庭暴走　轟北檢「大罷免大失敗你們也有責任」

普發1萬不排富了　行政院：照三讀條例編預算

更多熱門

相關新聞

民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

台中市長盧秀燕日前勘災，因粉底液服貼，遭綠委王義川酸「一罐這麼小罐賣2400元，不知道是在賣什麼」，民進黨性平部今（7日）重話痛批，外貌羞辱是最膚淺的攻擊，厭女言論不應該是政治攻防工具。對此，民進黨發言人、議員卓冠廷力挺王義川，他開砲黨內，性平部直接把王義川打成十惡不赦的厭女台派，這樣亂扣帽子，把自己當網友？他絕不支持這種毫無高度跟專業的切割。

台積電在美設廠豁免100%晶片稅　綠：國民黨還想用外患罪抓魏哲家？

台積電在美設廠豁免100%晶片稅　綠：國民黨還想用外患罪抓魏哲家？

批王義川訕笑盧秀燕涉違廣電法　王鴻薇具名檢舉：NCC還裝睡嗎？

批王義川訕笑盧秀燕涉違廣電法　王鴻薇具名檢舉：NCC還裝睡嗎？

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

沈伯洋稱藍營沒看機密文件就離席　徐巧芯轟胡說八道：我全程都在

沈伯洋稱藍營沒看機密文件就離席　徐巧芯轟胡說八道：我全程都在

關鍵字：

民進黨性平王義川盧秀燕樊啟明

讀者迴響

熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

廣末涼子疑因超速釀禍

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

普發1萬有障礙！　財政部：限10月底前領完難處理

即／川普對等關稅上路！稅率一次看

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

快訊／楊柳颱風清晨生成　不排除發海警

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面