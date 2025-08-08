　
國際

貝森特證實各國關稅協議大致談完了　點名1國將面臨貿易震撼

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，新的關稅政策實施後，對中國的貿易關係正在進行重塑，對於中國來說將會是一次貿易震撼。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）7日受訪時表示，美國跟大多數國家的貿易協議已大致完成，今年的關稅收入可能會突破3000億元。他也透露，對中國的商業與貿易關係正在進行重塑，對於中國來說將會是一次貿易震撼。

綜合外媒報導，貝森特7日表示，美國跟其他國家的貿易協議已大致完成，美國今年預估可能增加超過3000億元關稅收入，且明年（2026年）收入還會更高，他相信關稅將重振美國製造業，屆時將提供成千上萬的工作崗位。

貝森特還說，他不認為川普總統的新關稅政策，會引起1930年《斯姆特－霍利關稅法案》以來最大的貿易震撼。不過，他指出，目前對中國的商業與貿易關係正在進行重塑，對於中國來說將會是一次貿易震撼。

《斯姆特－霍利關稅法案》是美國1930年為了因應大蕭條而制定的關稅法案，這份法案將20000多種的進口商品的關稅提升到歷史最高水平，其他國家因此向美國祭出報復性關稅，反而加重了大蕭條的影響，使景氣低迷更久。

