沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過

記者劉邠如／綜合報導

藝人沈玉琳近日證實罹患白血病，引起社會高度關注。台北榮總腫瘤醫學部醫師陳三奇指出，從新聞一開始流出的病情與症狀來看，並不容易聯想到是血癌。他表示，當初只看到零星訊息，包括昏迷、肝發炎等症狀，當時醫界與民間都較傾向認為是猛爆性肝炎或感染等問題，並未直接聯想到血癌。

陳三奇說明，白血病的症狀往往相當多樣化，取決於血球的變化程度。例如紅血球過低會造成貧血、喘、疲倦與食慾不振；血小板過低則容易出血；白血球過低會讓患者容易感染，嚴重甚至可能導致敗血性休克與昏迷。因此若患者同時併發多種問題，症狀表現將十分複雜，很難從單一徵狀推斷疾病類型。

雖然初期難以判斷，但陳三奇強調，一旦患者到急診或門診就醫，透過抽血檢驗，常可立即看出異常數據，進而懷疑可能為血癌。他也提醒，白血病病程發展迅速，尤其是急性類型，可能在短短一兩個月內快速惡化，病人常因反覆感染、發燒、出血等急性症狀就醫，才發現血球數值異常而被確診。

白血病主要可分為急性與慢性、骨髓性與淋巴性兩大類型。慢性白血病或淋巴癌的病程相對和緩，且目前已有標靶藥物或口服藥物可以控制，許多病人預後良好。然而，急性血癌如急性骨髓性白血病或急性淋巴性白血病，惡化速度極快，常見於成人與兒童。急性淋巴性白血病以小兒為主，成人患者則多見於骨髓性白血病。

針對是否能透過健康檢查及早發現血癌，陳三奇表示，有些病人確實會出現血球數值異常，若能定期追蹤，有機會在疾病演變為急性前提早介入。不過也有案例，幾個月前檢查仍正常，卻在短期內突然白血球飆升，病情急轉直下。這類情況顯示，急性白血病往往難以預測，變化非常快。

若有疑似白血病症狀，標準診斷方式為骨髓切片檢查。這項檢查會從髂骨處穿刺取得骨髓組織，判斷是否含有大量異常血癌細胞。檢查過程會略感疼痛，所用針具比原子筆略細。若抽血中血癌細胞比例超過20%，便幾乎可確診，但仍需進一步分子醫學檢測，以了解患者基因突變型態，作為後續治療依據。

治療方面，目前血癌仍以化學治療為主，若患者帶有特定基因突變，會合併標靶藥物，提高治療成效。醫師會根據病人的基因與染色體分析結果，評估病情屬於預後良好或高風險族群。對於預後不佳者，即使初步化療有反應，後續仍需接受異體骨髓幹細胞移植，才能提高長期存活機率。若屬預後良好類型，有些病人經過化療後，癌細胞幾乎清除，可能不必接受移植治療。

然而，也並非所有患者都能順利走完治療過程。陳三奇指出，有些人無法承受反覆化療的副作用，或化療無法達到完全緩解，最後選擇不再治療。他舉例指出，藝人高凌風當年便是在北榮治療，初期病情曾有穩定期，但因反覆化療無法清除癌細胞，最終未能接受幹細胞移植，選擇保守治療，導致病情迅速惡化。

血癌的治療具有「全有或全無」的特性，若能順利殺死所有癌細胞並進行移植，有些患者可望痊癒並長期存活；但若無法有效控制病情，復發風險高，再加上藥物無效，存活時間將大幅縮短。中間的治療過程非常辛苦，需要仰賴大量化療藥物與密集醫療資源。

陳三奇提醒民眾，一旦出現不明原因的發燒、持續倦怠、貧血、出血等情況，務必儘早就醫，透過血液檢查判斷是否有血癌風險，爭取早期治療的機會。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

