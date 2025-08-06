快訊／驚悚！男掛桃園龜山「20層樓高」高壓電塔　疑觸電慘死

▲桃園市龜山區一處高壓電塔電線傍晚發生意外事故，一名男子不知何故高掛電線上。（圖／民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區龍壽工業區後方山區高壓電塔電線今（6）日下午發生離奇意外事故，一名男子不知何故攀上近百公尺高電塔，疑似觸電高掛電線上，且已死亡，警消據報後通台電人員到場，台電公司初步觀察，該名男子並非台電工程人員，真實身分待查，目前台電公司已緊急斷電由警消協助將遺體搬下。

▲桃園市龜山區一處高壓電塔電線傍晚發生意外事故，一名男子不知何故攀上高達近百公尺高電線，地點為台電迴龍至樹德線之間。（圖／民眾提供）

桃園市消防局指出，今天下午4時13分接獲通報，龜山區龍壽工業區後方山區一處高壓電塔有一名男子掛在上百公尺高的電線上，迴龍分隊立即派員出26名消防人員、8輛消防車與1輛救護車到場搶救，龜山警方亦派員到場協助，初步發現男子已死亡。

▲桃園市龜山區一處高壓電塔電線傍晚發生意外事故，一名男子不知何故攀上高達近百公尺高電線，警消與台電人員到場準備搶救。（圖／桃園消防局提供）

台電公司桃園營業亦派員到場處理，但現場人員回報並非台電工程人員，至於男子身分與實際原因仍待調查釐清，目前已緊急斷電搶救中；桃園消防局表示，考量天候及作業安全等因素，預計明（7）日上午6時搭配台電人員進行搶救作業。

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