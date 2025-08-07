　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳瑩、莊瑞雄促醫院興建　衛福部：10月提出蘭嶼醫院公建計畫

▲民進黨立委陳瑩、莊瑞雄率立法院赴蘭嶼考察，希望提升蘭嶼的醫療資源。（圖／陳瑩辦公室提供，下同）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委陳瑩、莊瑞雄7日率立法院衛環委員會前往蘭嶼考察，立委王正旭、林月琴、台東縣政府皆共同參與，了解當地醫療資源與設施進行，並至未來規劃興建蘭嶼醫院的基地現勘。對此，衛福部次長呂建德表示，衛福部將「如期於10月」提出蘭嶼醫院的公建計畫，提升蘭嶼醫療。

蘭嶼作為台灣唯一被迫接受核廢料貯存場的地區，過去幾十年承受沉重環境代價，而蘭嶼也面臨長期醫療資源不足，目前僅有衛生所提供基礎醫療服務。為此，陳瑩與莊瑞雄今年五月已在立法院提出質詢，並獲得政院正面回應。

蘭嶼鄉長吳清美表示，興建醫院是蘭嶼居民的祈望，希望可以提供蘭嶼居民需要的醫療服務及設備，感謝中央的支持。莊瑞雄表示自己在2011年到蘭嶼時，已認為蘭嶼應該興建醫院，過去的政府相當可惡，欺騙島上居民要蓋罐頭工廠，卻把核廢料棄置在蘭嶼，興建蘭嶼醫院是應有的補償。

衛福部目前對於興建蘭嶼醫院規劃，將有內科、外科、家庭醫學科、牙科門診，以及急性一般病床20床、血液透析床15床，除門診、急診外，還有電腦斷層掃描室、放射科、洗腎室、復健室、檢驗科等，興建經費初估10.9億元。

對此，衛福部次長呂建德表示，衛福部對於興建蘭嶼醫院的態度，非常肯定「就是要蓋」，未來蘭嶼醫療人力部分，也會結合公費醫師養成計畫及健保IDS方案，補足醫療人力資源。

蘭嶼醫院的興建計畫其實已經討論多年，過去主要卡在用地取得的問題。在今天的考察中確認，建院用地已經排除障礙，將以原有衛生所與鄰近的紅頭段757號等15筆土地，共計3,744.83平方公尺（約1,133坪），作為蘭嶼醫院的基地，而在醫院正式啟用前，也會在原址設置「臨時醫療服務處所」。

這次考察確認的15筆土地中，分別來自衛生局2筆、蘭嶼鄉公所4筆、原民會8筆，以及私人用地1筆，合計面積3,744平方公尺，將成為醫院設置的重要基礎。根據統計，截至114年6月，蘭嶼常住人口約為5,238人，113年度設籍居民就醫高達30,721就醫次數，而每年觀光人次更達16萬人。

對此，陳瑩表示：興建蘭嶼醫院，不僅是為了解決居民健康不平等的問題，更是回應觀光醫療需求與緊急醫療轉診壓力。此計畫一旦通過，預計工程期為三年，將大幅提升地方整體醫療照護能力。

關鍵字：

蘭嶼醫院建設地方醫療立法院陳瑩

