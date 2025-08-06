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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

有「托育團體」反對監管雲修法　她起底：負責人機構曾涉兒虐遭停業

▲嬰兒。（圖／CFP）

▲防止托嬰中心有虐嬰事件，相關修法進入深水區。（示意圖／CFP）

記者杜冠霖／台北報導

行政院會5月拍板《兒童托育服務法》草案，包括提高居家托育人員執業資格、要求托育機構錄影且應保存30天並上傳至地方政府雲端，以及托育人員若涉兒虐，最重可處60萬元罰鍰，並公布行為人姓名及托育機構等。相關修法今（6日）將再次進入立法院委員會審查，並有可能就會審查「監管雲」條文。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，有托育界具影響力團體公開反對監管雲制度，更散播錯誤資訊，恐嚇第一線教保人員，呼籲審查法案的立委一定要完成立法，「不要被惡意曲解所左右」。

王婉諭指出，一個難過的故事，背後藏著一個醜陋的真相。進入立法院前曾以為守護孩子是社會最基本的共識，但在推動兒少法案過程中卻屢遭攻擊與阻力。直到接觸到真實案件，才發現背後藏著晦暗的秘密。

她指出，2023年，台北市內湖怡寶托育中心爆出虐童事件。一名媽媽在PTT發文表示，孩子入托僅八天就全身瘀青，調閱監視器後發現孩子因不想睡覺，被老師強壓頭部、拍打屁股，餵奶時甚至被強行塞奶瓶，整天哭泣卻無人理會。更令人震驚的是，這並非個案。根據市議員洪婉臻揭露，多名孩子曾被拖行、搖晃、抱摔，恐留下心理創傷。該業者事後百般推託，僅交出不到11天的監視片段，並聲稱檔案損毀。最終，該中心遭罰102萬元並勒令停業一年。

王婉諭表示，這間中心屬於知名連鎖體系，負責人侯美妗是「中華孕嬰童教保聯合總會」前任總會長。該會是托育界具影響力的團體，卻公開反對監管雲制度。她指出，該團體曾在公聽會上稱「政府容錯率太低」、「監管雲侵犯老師人權」，甚至在公共政策平台連署反對上傳監視器畫面，聲稱此舉是對教保人員的挾制與汙名。更散播錯誤資訊，恐嚇第一線教保人員。

王婉諭強調，他們絕口不提的是，監管雲只是要確保監視畫面不會被刪除，爭議發生時可還原真相。最諷刺的是，反對改革的侯美妗，正是隱匿監視器與掩蓋真相的業者。今日《兒童托育服務法》將再次進入委員會審查，監管雲條文將成關鍵。

王婉諭表示，她始終相信，社會上有很多用心的托育機構與認真的教保工作者，為了不讓受害家庭再搏命調監視器，為了守護孩子，她呼籲朝野立委一定要完成這次立法。

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