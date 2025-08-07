台北人問吃飯「1說法」=欣賞！他曝真正意思：想進一步認識你

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

即便都是台灣人，但難免會有南北差異，部落客「黑貓老師」就說，他是北漂十年的南部人，觀察到一個現象，如果在台北被問「要不要出來吃飯？」對方真正的意思是「我很欣賞你，想進一步認識你。」如果是「下次一起吃飯啊！」其實只是禮貌性的社交辭令，並沒有真的想約吃飯，話題引發討論。

黑貓老師在粉專表示，身為一個北漂十年的南部人，他觀察到一個現象，「像是台北如果有人問你『要不要出來吃飯？』他真正的意思是『我很欣賞你，想進一步認識你』」，對方的目的可能是想從你身上學東西、或是交換一下人脈跟資訊，「也可能是饞你的身子，約看看有沒有機會（？）」。

不過，若是「下次一起吃飯啊！」那代表的意思就變成「我要走了，我們該結束這次的對話了」，只是禮貌性的社交辭令，並沒有真的想約吃飯。接著，黑貓老師揭開這句話的南北差異，「南部的『下次一起吃飯啊！』背後的含義則是『下次一起吃飯啊！』」。

黑貓老師還補充，即使一樣的問句，意思可能會完全不一樣，連回答都有明顯差異，像是在台北約別人吃飯，對方通常會反問「什麼時候？」翻譯的意思一樣是「什麼時候？」但南部人通常會反問「吃什麼？」翻譯則是「吃好吃的我們就來約，吃不好吃我就沒空，你他X的最好不要找我出來吃難吃又貴的雷店喔！」

貼文一出，一票網友爆共鳴笑翻，「台南人說約吃飯，就真的非約到成行不可！不是客套話講講而已」、「身為一個在（台）北部住很久的（台北以）南部人，如果說『下次約』但真的開約，成行機率六成以上」、「吃什麼很重要的好嗎」、「閱讀空氣之術。」