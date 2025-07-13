闆娘愣見出貨1狀況「9成台北人不愛寫」　網吵翻：以為每人知道

▲網拍業者納悶，為何台北人都不寫住哪一區跟郵遞區號。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「誰來告訴我為什麼？」一名做網拍超過10年的老闆娘透露，發現台北買家常漏寫「行政區」，更常見連郵遞區號也省略，比例竟高達9成！文章曝光後，網友也回應這個神秘現象，「台北人自以為全世界都知道他家在哪」、「因為台北市的路名沒有重複，而且同一條道路也會跨區」。

一名女網友在Threads表示，她經營網拍超過10年，每次出貨時，發現一個歷年不變的有趣現象，「為什麼來自台北的訂單都很不愛寫『行政區』？」

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原PO進一步透露，台北買家填寫收件資料時，常常只寫「台北市」，後面直接接「某某路」，但中間該填的「區」完全消失，比例高達90%以上，令她每次看都眼神死。

直接漏掉哪一區也就算了，原PO還說，「台北人也超不愛寫郵遞區號」，讓她百思不得其解，「誰來告訴我為什麼？」

底下網友秒懂認證，「雖然連郵遞區號都不寫不太好，但因為台北市的路名沒有重複，而且同一條道路也會跨區，不寫區名也不會搞錯條」、「台北人活了快40年，我都會寫」、「因為台北人看路名幾段幾號就知道是什麼區了」、「因為台北人自以為大家都知道他家在哪（尤其是蛋黃區的），我還遇過有人住大安區，但是把住址寫成東區XX路的」、「台北人連留電話都不留區碼，預設全世界都知道台北要打02」、

也有人提到，即使地址不完整，台北的郵差也能一秒通靈判別，「我曾經收到地址寫不完整的郵件，郵差真的是很在地的專業人士」、「台北郵差超狂，有次我很扯的把『信義路五段』寫成『忠孝東路五段』，居然還送到耶！而且只差一天，超扯」。

留言區也釣出台北人解釋，「以前在台北都是講路名，我甚至都不知道我在哪一區，住了好幾年才發現原來北投是台北市」、「曾經問過一位台北市的民眾為何不寫信封區域？他說這不是一看就知道的」、「因為很多台北人不知道自己住哪一區，真的要回答會報商圈或捷運站名」、「因為根本不知道在哪個區，公館、西門町都是用商圈和生活圈分的，誰懂我人生第一次知道西門町在萬華的震撼」。