成都世運會恐再上演「搶賀電」？陸委會：相信可找到折衷點

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

世界運動會即將在四川成都舉行，中華隊此次有上百名選手出賽，不少人擔憂再度發生「搶賀電」事件。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑31日表示，前年、去年的成都世大運及杭州亞運，中華隊都順利參賽，希望即將到來的世運會也能照過去經驗順利舉辦，「雖然互相的理解不同，相信還是可以找到一個折衷點。」

梁文傑提到，發賀電是我方的慣例，通常就是在代表團內部，所以跟所謂的「奧會模式」所規範的，在比賽場地上的行為沒有關係，希望這件事不要進一步影響到未來的各項賽事，特別是在大陸所舉辦的賽事。

梁文傑指出，2023年成都市大運、2024年的杭州亞運我方也都派了代表團去參加，也都非常順利，希望即將到來的世運會也能夠照過去兩次比賽的經驗順利辦好。

梁文傑認為，兩岸對於「奧會模式」的理解是不一樣的，從北京的角度來講，「奧會模式」可以擴大，比如說這次在德國，我方的中繼站是在比賽會場之外跟民間租的房子，因為貼了我方的名稱、國旗，對方就認為是違反了「奧會模式」。

梁文傑還說，就我方的理解，「奧會模式」只約束在場內的行為，比賽場外是完全不適用的，但對方卻要求拿下我方中繼站的國旗，「這就是雙方對於適用範圍的理解不同，他們是要不斷擴大，這我們不能接受。」

不過，梁文傑也強調， 雖然互相的理解不同，相信還是可以找到一個折衷點，「希望到中國大陸去參加比賽，都能夠順利進行，不要再有爭議出現。」