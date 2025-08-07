　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全力推動國家消除C肝政策　卓榮泰：2025年底有望提前達標

▲▼衛生福利部長邱泰源出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲衛福部長邱泰源出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部今（7日）在行政院會報告「2030世衛消除C肝目標-台灣提前達標之防治策略與現況」，台灣在消除C肝的努力上展現明確成效，經由跨部會的努力及產官學界與民間團體(NGO)等之公私協力，預計今年可提前達標，並向世界衛生組織西太平洋區辦公室申請消除C肝認證事宜，使C肝不再成為我國公共衛生的威脅。

WHO於2016年世界衛生大會（WHA）上，號召全球194個會員國共同承諾，期望於2030年前消除具有公共衛生威脅的病毒性肝炎。為響應WHO的目標及因應國內C肝防治需求，我國希望提前於2025年消除C肝，衛生福利部即於2018年訂定「國家消除C肝政策綱領（2018-2025）」，在政策面之三大政策方向為「以治療引領預防」、「以篩檢支持治療」、「以預防鞏固成效」，以作為防治步驟；在執行面之三大核心策略為「精準公衛防治」、「防治一條龍」、「防治在地化」，以提升防治成效。

行政院長卓榮泰指出，早期發現、早期治療，是防治C肝的重要途徑。衛福部國民健康署自2011年開始提供公費篩檢，感謝衛福部、勞動部及全國醫療機構，深入社區與偏鄉離島，篩檢人數至今已達734萬人。政府有信心在2025年底，提前達成WHO消除病毒性肝炎的目標。

衛福部表示，我國C肝防治的成功，來自於一系列關鍵的政策與計畫。自2017年開始，健保開始給付口服抗病毒藥物（DAA），並逐步擴大給付範圍，從最初限定肝纖維化程度，到2019年全面放寬，讓所有慢性C肝病人都能接受治療；2020年，擴大C肝篩檢年齡至45-79歲(原住民為40-79歲)，並於今年8月起下修篩檢年齡為39歲，以找出更多潛在的感染者。

衛福部說，消除C肝各項的防治作為是經由國內肝炎等各領域專家的指導，並透過跨部會及跨司署的合作，共同進行策略撰寫、計畫執行及進度監測等，目前正遵循WHO 2023年公告「病毒性肝炎消除認證及消除路徑指引」，進行國家消除C肝認證報告的編寫。

根據最新統計的數據顯示，我國在消除C肝的計畫性指標已達成WHO 2030年目標。在一般族群（45-84歲）中，診斷率、治療率均達9成以上。在預防方面，安全的醫療注射及輸血血品安全也皆已達到WHO設定的100%目標。這些卓越的成果，也獲得亞太地區肝病聯盟（APAC）的肯定，將我國在國家行動計畫、資金挹注、政策承諾及消除行動執行等四個層面，評為最高等級的標準。

為鞏固C肝防治成效，衛福部將持續強化C肝流行病學的監測，加強C肝高風險族群（靜脈注射藥癮者、HIV感染者、矯正機關收容人、共病族群等）及一般民眾之防治知能，並落實醫療機構感染管制措施，以保障國人健康，並使台灣的C肝防治成為國際典範。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中
快訊／開單3天沒人收…驚見後座男「身體已冒屍斑」
規模6.2地震　氣象署：震央近沖繩「未來餘震少」
快訊／柯文哲點名檢察官罵「X」　北檢最新聲明
台積電伴飛！0050分割後大漲11%　133萬人嗨翻
沈玉琳血癌！醫示警「4習慣害癌變」：沒病史也會中
快訊／台灣6.2地震「沖繩也在晃」！　最大震度3
快訊／15:45規模6.2地震　最大震度3級
快訊／15:45地震　台北有感搖晃
《廚神》正妹網紅高速公路自撞亡！　享年38歲…家屬發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨性平部批王義川厭女　卓冠廷不滿：亂扣帽子、毫無高度的切割

核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

小馬可仕認若台海爆發衝突無法置身事外　外交部：保持密切溝通協調

中共官媒接力惠頓攻擊蕭美琴　有意主攻台灣國防預算達GDP3%

川普擬課半導體重稅　許宇甄：撕破賴政府「民主供應鏈」假面

台積電在美設廠豁免100%晶片稅　綠：國民黨還想用外患罪抓魏哲家？

全力推動國家消除C肝政策　卓榮泰：2025年底有望提前達標

批王義川訕笑盧秀燕涉違廣電法　王鴻薇具名檢舉：NCC還裝睡嗎？

文總、青報聯手進駐台灣文博會　M2迫擊砲造型娃包登場

20%對等關稅生效　民眾黨：賴總統的「暫時」話術還要騙多久？

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

民進黨性平部批王義川厭女　卓冠廷不滿：亂扣帽子、毫無高度的切割

核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

小馬可仕認若台海爆發衝突無法置身事外　外交部：保持密切溝通協調

中共官媒接力惠頓攻擊蕭美琴　有意主攻台灣國防預算達GDP3%

川普擬課半導體重稅　許宇甄：撕破賴政府「民主供應鏈」假面

台積電在美設廠豁免100%晶片稅　綠：國民黨還想用外患罪抓魏哲家？

全力推動國家消除C肝政策　卓榮泰：2025年底有望提前達標

批王義川訕笑盧秀燕涉違廣電法　王鴻薇具名檢舉：NCC還裝睡嗎？

文總、青報聯手進駐台灣文博會　M2迫擊砲造型娃包登場

20%對等關稅生效　民眾黨：賴總統的「暫時」話術還要騙多久？

民進黨性平部批王義川厭女　卓冠廷不滿：亂扣帽子、毫無高度的切割

Grok2免費開源進入倒數！馬斯克親曝計畫「是時候了」

一提結婚就想逃？「最恐婚」TOP4星座　雙魚意外上榜

走得慢反而更瘦？50歲以上女性「減脂關鍵」慢走效果竟優於快走！

快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中

老闆遭埋伏砍死！河智媛現身球場「近況曝光」　來台工作滿檔吐心聲

快檢查！訂閱KKBOX「發票中100萬」未領取　還有人手搖飲中千萬

連吃7個榴槤！前饒舌歌手「中風癱瘓」　醫治1個月仍半癱

胡金龍引退LOGO「道奇藍、統一橘」藏巧思　揮桿公仔吸睛

串流收視週榜／《零日攻擊》上線4平台全第一！5夯劇掀台人追劇潮

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

政治熱門新聞

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

20%關稅今上路！　專家：台灣會被榨乾

普發1萬再等等！川普又出招　行政院今不處理韌性特別預算

普發1萬不排富了　行政院：照三讀條例編預算

台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　網友洗版：反指標

安置機構爆多起男童性侵案！母報警才曝光　議員轟社會局處理失當

被爆比亞迪宴會牽線人　三立主管遭停職

晶片稅比對等關稅可怕？他曝1狀況要命

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國

1個多小時就散會　他遺憾藍白委1理由拒閱機密文件

柯文哲開庭暴走　轟北檢「大罷免大失敗你們也有責任」

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面