全力推動國家消除C肝政策　卓榮泰：2025年底有望提前達標

衛福部今（7日）在行政院會報告「2030世衛消除C肝目標-台灣提前達標之防治策略與現況」，台灣在消除C肝的努力上展現明確成效，經由跨部會的努力及產官學界與民間團體(NGO)等之公私協力，預計今年可提前達標，並向世界衛生組織西太平洋區辦公室申請消除C肝認證事宜，使C肝不再成為我國公共衛生的威脅。

WHO於2016年世界衛生大會（WHA）上，號召全球194個會員國共同承諾，期望於2030年前消除具有公共衛生威脅的病毒性肝炎。為響應WHO的目標及因應國內C肝防治需求，我國希望提前於2025年消除C肝，衛生福利部即於2018年訂定「國家消除C肝政策綱領（2018-2025）」，在政策面之三大政策方向為「以治療引領預防」、「以篩檢支持治療」、「以預防鞏固成效」，以作為防治步驟；在執行面之三大核心策略為「精準公衛防治」、「防治一條龍」、「防治在地化」，以提升防治成效。

行政院長卓榮泰指出，早期發現、早期治療，是防治C肝的重要途徑。衛福部國民健康署自2011年開始提供公費篩檢，感謝衛福部、勞動部及全國醫療機構，深入社區與偏鄉離島，篩檢人數至今已達734萬人。政府有信心在2025年底，提前達成WHO消除病毒性肝炎的目標。

衛福部表示，我國C肝防治的成功，來自於一系列關鍵的政策與計畫。自2017年開始，健保開始給付口服抗病毒藥物（DAA），並逐步擴大給付範圍，從最初限定肝纖維化程度，到2019年全面放寬，讓所有慢性C肝病人都能接受治療；2020年，擴大C肝篩檢年齡至45-79歲(原住民為40-79歲)，並於今年8月起下修篩檢年齡為39歲，以找出更多潛在的感染者。

衛福部說，消除C肝各項的防治作為是經由國內肝炎等各領域專家的指導，並透過跨部會及跨司署的合作，共同進行策略撰寫、計畫執行及進度監測等，目前正遵循WHO 2023年公告「病毒性肝炎消除認證及消除路徑指引」，進行國家消除C肝認證報告的編寫。

根據最新統計的數據顯示，我國在消除C肝的計畫性指標已達成WHO 2030年目標。在一般族群（45-84歲）中，診斷率、治療率均達9成以上。在預防方面，安全的醫療注射及輸血血品安全也皆已達到WHO設定的100%目標。這些卓越的成果，也獲得亞太地區肝病聯盟（APAC）的肯定，將我國在國家行動計畫、資金挹注、政策承諾及消除行動執行等四個層面，評為最高等級的標準。

為鞏固C肝防治成效，衛福部將持續強化C肝流行病學的監測，加強C肝高風險族群（靜脈注射藥癮者、HIV感染者、矯正機關收容人、共病族群等）及一般民眾之防治知能，並落實醫療機構感染管制措施，以保障國人健康，並使台灣的C肝防治成為國際典範。