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國小教永續不再難！　「灣A麻吉」文博會送出50套SDGs教材授權

▲「灣A麻吉」於2025文博會推出SDGs永續教材計畫，免費提供前50所國小數位授權海報使用。（圖／主辦單位提供）

▲「灣A麻吉」於2025文博會推出SDGs永續教材計畫，免費提供前50所國小數位授權海報使用。（圖／主辦單位提供）

記者林東良／台南報導

2025年台灣文博會即將於8月7日至11日於南港展覽館盛大登場，原創角色品牌「灣A麻吉 Taiwanimal」將在「黑潮樂園」展區（IP授權區 I-027）正式發表全新SDGs（聯合國永續發展目標）補助教材計畫。

團隊設計出結合本土生態與永續理唸的23張大型教學海報，並同步推出互動桌遊與大型立體拼圖體驗，讓永續教育不再只是紙上談兵。

▲「灣A麻吉」於2025文博會推出SDGs永續教材計畫，免費提供前50所國小數位授權海報使用。（圖／主辦單位提供）

活動期間首度開放全台前50所國小免費申請海報電子檔授權，可用於教學與校園佈置，盼讓永續意識從課堂走入日常生活。

「灣A麻吉」創辦人周君政表示，靈感來自某次在校園觀察時，發現許多教室雖張貼SDGs資訊，卻因過於艱澀難懂，無法真正吸引孩子注意。進一步研究後驚訝發現，台灣是全球首個將SDGs納入國小課綱的國家，但卻缺乏適齡輔助教材，因此團隊決定開發一套結合台灣動植物、生態知識與在地生活情境的視覺教材。

▲「灣A麻吉」於2025文博會推出SDGs永續教材計畫，免費提供前50所國小數位授權海報使用。（圖／主辦單位提供）

整套教材共包含23張大型圖像海報，完整對應SDGs 17項核心目標，另設計6張「台灣謎樣生物」特輯，依海拔分類展示台灣多樣動植物，強調生物多樣性與環境保育觀念。海報風格童趣中帶科普，幫助教師更易引導學生認識環境議題。
即日起開放申請，前50所國小可免費取得完整電子檔授權，供校內自由輸出使用，申請網址為：
???? https://www.taiwanimal.tw/benefits/4fe600db-5bde-4c52-af97-49b4e4352c35
除了靜態教材，「灣A麻吉」也同步推出兩款互動桌遊——《SDGs永續英雄》與《生態建設保衛戰》，分別透過故事講述與模擬挑戰，引導學生掌握永續核心概念，適合教學現場與教育推廣活動使用。

▲「灣A麻吉」於2025文博會推出SDGs永續教材計畫，免費提供前50所國小數位授權海報使用。（圖／主辦單位提供）

為呼應永續教育精神，「灣A麻吉」更號召品牌好友一同力挺，包括詠衡法律事務所何皓元律師、服緣國際陳麗芳總監、睿豐家族辦公室塗肇元總監、良食草堂鄭雅琪負責人、家沛茵健康興業朱沛絃諮詢師與台北汎德BMW顧問盧子歆等人，皆將穿上童趣制服，在展會現場支持教育創新。

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