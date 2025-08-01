文博會「水風景」呼應暴雨洪流　李遠：台灣不斷在摧毀中重建

▲「2025台灣文博會」文化策展，8月2日至11日在松山文創園區展開。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2025台灣文博會以「水風景」為題，將於明（2日）開展，文博會總顧問龔卓軍提到，昨日台中單日雨量已超越莫拉克颱風，在極端氣候下，雨水產生的暴力洪流，是過去大家不熟悉也難以防範的，也是人人要面對的警訊。文化部長李遠說，台灣是一個「不斷在摧毀中重建」的國家，如今在颱風與焦躁炙熱的8月，透過文博會、國家鐵道博物館的開啟，人們有機會透過文化安靜的力量重新省思、療癒自己。

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▲2025台灣文博會「水風景」也是回應環境現實，是重要的提醒。（圖／文化部）

「2025台灣文博會」文化策展展區，將於8月2日至11日在「台北松山文創園區」展開。總顧問龔卓軍提到，昨日在台中發生暴雨，單日雨量超越了莫拉克颱風，甚至發生一家五口開車不幸墜落的悲劇，而在文博會策劃「水風景」初期時，尚未預見這些災難發生，但如今顯得格外切題，是一個重要提醒。

他特別分享作家吳明益對河流的3種詮釋，包括作為母親滋潤大地、是重要的水資源；但也是環境污染的「受害者」；如今在極端氣候的影響下，河流又成為暴力的洪流。從凱米颱風、丹娜絲，到竹節草颱風，傳統的防災已經無濟於事，防洪在未來可能是家家戶戶都要面對和進行的事，不能只有政府來做。

▲李遠提到在焦躁的8月，透過文化安靜下來省思、療癒自己。（圖／記者林育綾攝）

文化部長李遠則指出，台灣是一個「不斷在摧毀中重建」的國家，從政治、災難、歷史創傷中一路走來，在早年拍攝紀錄片時，就已強烈感受到這樣的歷史循環；如今在颱風、炙熱又焦躁的8月，除了在松菸的文博會開展，一旁的國家鐵道博物館也開放，同時台灣文化也登上大阪世博，人們有機會回到自己的文化安靜下來省思，是很大的療癒。

李遠也從自身經驗談「水」之於生命的本質，他回憶大學上課時，老師曾說「羊水與海水的pH值相同」，讓他驚覺海洋正是生命的起源，而台灣作為一座從海底隆起的島嶼，過去卻因海防、堤防與水泥化工程，讓人民與水之間逐漸失去連結。

他認為，台灣本來是海洋之子，從小卻被隔絕於水，因此選擇「水風景」作為策展主題，不只是回應環境現實，更是一次文化與生態的深層召喚。

▲鄰近松菸的「國家鐵道博物館」也對外開放。（圖／記者林育綾攝）

李遠呼籲，國家鐵道博物館歷經10年籌備，剛好在日前開幕，跟「台灣文博會」僅一街之隔，民眾一定要一併造訪，感受台灣文化的多重面貌。

「2025台灣文化創意博覽會」文化策展

地點：

「穿霧之境」：松山文創園區2號倉庫

「有河之靈」：松山文創園區3號倉庫

「接海之島」：松山文創園區4號倉庫

「台灣萬水」：松山文創園區5號倉庫

「日常＋」：松山文創園區北向製菸工廠

活動期間：

日期：8月2日（六）-8月10日（日） 時間：10:00-18:00

日期：8月11日（一） 時間：10:00-16:00