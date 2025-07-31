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2025台灣文博會「水風景」開箱！松菸展區美翻了　像走進高山森林

▲▼「2025台灣文博會」的文化策展區，位於「台北松山文創園區」。（圖／記者林育綾攝）

▲「2025台灣文博會」文化策展區，其中「穿霧之境」像是走進高山森林。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「2025台灣文博會」即將在8月2日至11日於台北松山文創園區、南港展覽館展開，以「水風景」為年度主題，松菸4大展區今（31日）搶先開箱，其中「穿霧之境」像是走進於高山霧林中，能聞到森林氣息，體驗台灣山林自然的力量。

「2025台灣文博會」的文化策展區，位於「台北松山文創園區」，今日搶先開箱，包括展覽裝置、沉浸體驗、地方選品、串聯活動等。策展特別以「水風景」，扣合「百大文化基地」各地風土文物的精神理念。

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▲▼「2025台灣文博會」的文化策展區，位於「台北松山文創園區」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼走進文化策展區，像是展開一場「水風景旅程」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2025台灣文博會」的文化策展區，位於「台北松山文創園區」。（圖／記者林育綾攝）

走進文化策展區，像是展開一場「水風景旅程」，像是4號倉庫的「接海之島」，以影像與巨型編織裝置，交織出獨特的空間氛圍，隨著24部橫跨年代的影像、7位藝術家、攝影師作品，以及近40本主題書籍，探索生活在這座島嶼的動人故事。

▲▼「2025台灣文博會」的文化策展區，位於「台北松山文創園區」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「有河之靈」展區，彷彿置身原住民、平埔、漢人的多元信仰及傳說中。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2025台灣文博會」的文化策展區，位於「台北松山文創園區」。（圖／記者林育綾攝）

3號倉庫的「有河之靈」展區，彷彿置身原住民、平埔與漢人的多元信仰及傳說中，還能親手點亮一盞水燈，讓心願隨著水傳遞出去。

▲▼「2025台灣文博會」的文化策展區，位於「台北松山文創園區」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「穿霧之境」像是置身於高山霧林中，能聞到森林氣息。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2025台灣文博會」的文化策展區，位於「台北松山文創園區」。（圖／記者林育綾攝）

2號倉庫的「穿霧之境」，進入後像是置身於高山霧林中，能聞到森林氣息，感受在水成形之前，以點滴累積的山林之美，在台灣近年林木業發展，還有霧林帶所孕育的茶葉產業呼應中，體驗自然的力量。

▲▼「2025台灣文博會」的文化策展區，位於「台北松山文創園區」。（圖／記者林育綾攝）

▲「台灣萬水」地方特選館，以22縣市選出「最水」的地方特產。（圖／記者林育綾攝）

5號倉庫的「台灣萬水」地方特選館，有別於過去以單一縣市為主題的形式，今年以22縣市地方風土、百大文化基地為核心，由策展人及團隊精心評選出家鄉「最水」的地方特產，102件選品，每一件都訴說著一方水土養一方人的故事。

在這裡可以找到集合「水文化」與「生活美感」的眾多文創品，包括以彰化縣濁水溪畔傳統工藝「籠仔篙」為靈感設計的小夜燈；還有來自花蓮縣、以鰹魚骨燻製且獲國際金獎的「鰹魚琴酒」。

有來自台中市漆器品牌「光山行」特別推出文博會限定色「本色漆器」水杯，採用天然樹漆塗裝，展現手感細膩；或者生活則以水庫淤泥再生樂土，製成「柿子說」香氛器皿，取自新竹縣新埔柿餅的造型，環保又富台灣文化美感。

▲▼「2025台灣文博會」的文化策展區，位於「台北松山文創園區」。（圖／記者林育綾攝）

▲逛展前還可先拿取入口處的「小籃子」，若逛到喜歡的商品可買回家。（圖／記者林育綾攝）

民眾在逛展前還可先拿取入口處的「小籃子」，以「鹹酥雞取物籃」為設計靈感，若逛到喜歡的商品想帶回家，就能索取商品的小卡，在最後一併結帳。

▲▼「2025台灣文博會」的文化策展區，位於「台北松山文創園區」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼逛展前還可先拿取入口處的「小籃子」，若逛到喜歡的商品可買回家。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2025台灣文博會」的文化策展區，位於「台北松山文創園區」。（圖／記者林育綾攝）

在倉庫對面的北向製菸工廠裡，由國立台灣工藝研究發展中心首度在文博會規劃工藝選品店「日常＋」，有別於歷年展覽作法，特別嚴選70家台灣經典工藝品牌、超過400件商品，提供茶器飲食、日常穿搭、居家擺飾等，讓平常生活使用的器具，散發更有質感的溫度。

▲▼「2025台灣文博會」的文化策展區，位於「台北松山文創園區」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼國立台灣工藝研究發展中心首度在文博會規劃工藝選品店「日常＋」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2025台灣文博會」的文化策展區，位於「台北松山文創園區」。（圖／記者林育綾攝）

逛展之外，今年還能邊走邊玩，一起參加「水波紋集點活動」，只要在文博會期間前往「水風景」主題商家，取得集點卡並消費，每滿100元就能獲得1點，集滿6點就能於松山文創園區設計點櫃台、南港展覽館1館大會服務台，兌換限量好禮。

想深入了解台灣水風景，可參與「水路秘境走讀」，由文化工作者親自帶路，從松山文創園區、南港展覽館雙展區分別出發，一起追尋水與城市的故事，更多資訊可至「2025台灣文博會」官網或臉書專頁查詢。

「2025台灣文化創意博覽會」文化策展

地點：
「穿霧之境」：松山文創園區2號倉庫
「有河之靈」：松山文創園區3號倉庫
「接海之島」：松山文創園區4號倉庫
「台灣萬水」：松山文創園區5號倉庫
「日常＋」：松山文創園區北向製菸工廠

活動期間： 
日期：8月2日（六）-8月10日（日） 時間：10:00-18:00
日期：8月11日（一） 時間：10:00-16:00

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