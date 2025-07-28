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2025台灣文博會逛展攻略！巨大水風景裝置、角色IP文創品集合

▲▼松山文創園區，松菸。（圖／取自臉書「松山文創園區」）

▲「2025台灣文博會」即將在台北松山文創園區、南港展覽館登場。（示意圖／取自臉書「松山文創園區」）

記者林育綾／綜合報導

「2025台灣文博會」即將在8月2日至11日，於台北松山文創園區、南港展覽館登場，年度主題「水風景」，4大主題館皆有巨型裝置展現水的多種形態。而品牌商展是歷年最大規模，集結台灣可愛角色IP，文創品買到手軟；另有多場台北水風景的走讀活動、人偶遊行等，文化部也公布3大逛展攻略。

▲▼「2025台灣文博會」即將在8月2日至11日，於台北松山文創園區、南港展覽館登場。（圖／文化部）

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▲位於台北松山文創園區的「文化策展」5大展區。（圖／文化部）

攻略1：文化策展「山川河海大型裝置」

位於台北松山文創園區的「文化策展區」8月2日開幕，今年以「水風景」為主題，呈現各種與水有關的地景風貌，從台灣高山的雲海霧林、淺山的溫泉飛瀑，到落山過嶺的溪海潮浪，孕育出多種台灣文化生態，以不同的水的面相，呈現台灣獨特產業、生活、藝術表現。

文化策展4大主題館，每館皆以巨型裝置展現水的多種形態，並運用各種水生態文化內容作品、文創商品，呈現台灣多元水文化魅力。

「接海之島」以巨大、橫跨整個展場的懸浮編織裝置，帶領觀眾走進一場沈浸式的文化踏浪體驗，探索人與水共生的台灣記憶。「穿霧之境」以台灣國產材在館內重新建構森林，讓觀眾用五感體驗霧林，感受自然的力量。

「有河之靈」以水為引，以不同原料製成的紙材，打造可以「走過台灣」的展台，還能親手點亮一盞水燈，讓心願隨著水傳遞出去，呈現傳說及信仰文化IP潛力。「台灣萬水」精選全台最水的地方文創品，一次逛遍來自全台在地文創好物。

接續可進入由國立台灣工藝研究發展中心策劃的「日常＋」選品快閃店，現場邀集全台70家工藝品牌、超過400件茶器飲食、日常穿搭、居家擺飾商品，讓精美工藝走進生活日常，展現新的生活態度。

8月2日開幕當日特別邀請人氣YouTuber「鼻妹Bimay」擔任一日店長，每周日還有體驗工作坊活動，快閃期間同步推出帆布袋、杯墊等多款限量商品，搭配消費限量贈送。

除此之外，文化策展區在開幕後第一個周末8月2日及8月3日，將推出5場《海洋的方法》主題講座與演出活動，邀請影視、紀錄片、音樂、博物館等共8位專家，以「黑潮文化」視角出發，探討台灣文化內容邁向國際之路，看完展覽再搭配一場深度文化論壇或演出作為收尾，帶回滿滿藝文能量。

攻略2：「品牌商展」角色IP與文創商品集合

「品牌商展」今年是歷年最大規模，位於南港展覽館1館展出，場地規模及參展業者數量，都是是歷年最大，讓台灣可愛角色文創能量大集合。首2天（8月5日、6日）開放專業人士及買家進行洽商，後5天（8月7日至8月11日）則全面開放觀眾進場。

▼「品牌商展」今年是歷年最大規模，在南港展覽館登場。（圖／文化部）

▲▼「2025台灣文博會」即將在8月2日至11日，於台北松山文創園區、南港展覽館登場。（圖／文化部）

延伸「水風景」主軸，品牌商展以「嗨，水域場！」為策展主題，在主題展區以多種透明的霓虹色裝置代表台灣文創的自由、流動及無限可能。

場館內延伸出「風格生活」、「文創禮品」、「當代工藝」、「島嶼風尚」、「文化永續」、「原創角色」、「插畫應用」、「數位娛樂」等多個展區，共有超過650個品牌、932個參展攤位。

展覽期間活動舞台及現場攤位，還包括IP新歌發表、基隆特色節慶活動體驗、江戶切子工藝展示、人偶遊行、工作坊、粉絲見面會等跨界展演與活動，讓參觀民眾體驗台灣文創魅力。

除了購物體驗行程，品牌商展展區也推出各種互動體驗內容，包含由文策院策劃的「IPOP-UP！台咖潛力IP養成專門店」，展出IP透過一源多用與發展路徑；以及今年首度打造的「黑潮新樂園」360度環形主題聯展，集結34組台灣原創角色IP，以行旅、探險、美食、育樂與療癒等5大主題，從冒險故事到生活化IP，親子互動到潮流藝術，展現台灣角色原創能量。

展期間將連續舉辦多場IP簡報推介會、名片快閃交流會、商務媒合會、IP角色人偶快閃，除了預計能促成大量授權合作商機外，也將是民眾的打卡拍照熱點，讓熱門IP與民眾近距離互動。

逛完心儀的攤位以後，還可以參加論壇活動繼續與專家對談，今年邀集日本三麗鷗、華納兄弟、台灣原創IP品牌、跨界專家，深度解析角色IP跨域變現全攻略、創意行銷、科技文化等多面向主題，探討文創產業創新路徑及策略。

▼「2025台灣文博會」即將在8月2日至11日，於台北松山文創園區、南港展覽館登場。（圖／文化部）

▲▼「2025台灣文博會」即將在8月2日至11日，於台北松山文創園區、南港展覽館登場。（圖／文化部）

攻略3：走讀路線台北水風景，周邊活動體驗大匯集

兩大展區於展期間推出「走讀導覽」，包括松菸路線「與水同行—採集水路的顏色」及南港路線「與水同行—南港很陂」，穿行探索瑠公圳遺跡、昔日菸廠澡堂秘境、濕地生態及水路痕跡，由在地專家深度解說，帶領民眾一探台北水文歷史脈絡。

同時邀請策展人專場導覽文博會展區，懶人行程免規劃，由專家帶領全部體驗，相關報名資訊可參考活動官方網站。

另外，文博會與海陸空各種交通工具、住宿、周邊商家進行合作，推出多重優惠，包含與WeMo Scooter設計「noii noii」專屬聯名車款、安全帽及折扣碼，讓民眾可以靈活穿梭於台北城市風景；官方合作飯店南港老爺行旅由「台灣印事」與「腋毛人」等台灣IP共同打造文博主題房，可規劃多日行程。

文博會與展區周遭的指定串聯商家，共同舉辦「水波紋集點活動」，只要在指定主題店家消費集點，集滿點數即可兌換限量文博會周邊商品。

文化部表示，展期間人潮眾多，今年文博會兩大展區均位於交通便捷之處，搭乘捷運、公車等皆可快速到達，鼓勵民眾多多利用多元大眾交通工具前往參觀。

2025臺灣文化創意博覽會

✦文化策展

地點：
「穿霧之境」：松山文創園區2號倉庫
「有河之靈」：松山文創園區3號倉庫
「接海之島」：松山文創園區4號倉庫
「台灣萬水」：松山文創園區5號倉庫
「日常＋」：松山文創園區北向製菸工廠

活動期間：
日期：8月2日（六）-8月10日（日） 時間：10:00-18:00
日期：8月11日（一） 時間：10:00-16:00

✦品牌商展

地點：
南港展覽館1館1樓（台北市南港區經貿二路1號）

專業買家日：
8月5日（二）、8月6日（三） 時間：10:00-18:00

一般民眾入場：
8月7日（四）、8月10日（日） 時間：10:00-18:00
8月8日（五）、8月9日（六） 時間：10:00-20:00
8月11日（一） 時間：10:00-16:00

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