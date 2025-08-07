「蠟筆小新、超人力霸王」聯名零食組限量賣！中元量販優惠一次看

▲愛買量販因應中元節，推出多項IP聯名零食組合限量販售。（圖／愛買量販提供）

因應中元檔期採購需求，愛買推出數十項新品，包括多個IP聯名組合，「魔法阿嬤餅乾桶、百事咖波餅乾碗盤組、蠟筆小新卡滋零食收納組、原神Ｘ阿奇儂雪糕系列、奇多超人力霸王」通通限量販售，周末用指定方式付款，滿2千再9折。家樂福也推出多達60款獨家或新品零食組合，同時還有「蠟筆小新夏日童樂會」周邊加購。

★愛買量販

愛買量販因應一年一度中元節，「IP宇宙」開張，引進多款限量話題商品，包括：《魔法阿嬤》保庇脆魚餅乾桶399元、《蠟筆小新》卡滋零食收納組359元、《百事X咖波》餅乾碗盤組219元，通通限量販售。

奇多推出《超人力霸王》聯名包199元，內含餅乾與限量鉛筆袋；還有《原神》玩家絕不能錯過的「原神X阿奇儂雪糕」系列，單盒雪糕5支只要79元，平均單支只要16元，夢幻包裝與美味兼具。

冷凍美食也推出新品，香菜控會想嘗試的「龍鳳香菜豬肉水餃」新上市，第二包只要34元，單包平均102元。達人上菜小餡餅單包99元，可在家隨意煎即可享受熱騰騰的餡餅；日月潭「五星級飯店」涵碧樓監製的荔枝紅玉雪酪，單支35元，即可享受高級感的甜蜜滋味。

氣泡飲及啤酒方面：台灣在地知名檸檬品牌「檸檬大叔」，每顆檸檬磚就是一顆檸檬，3入一組99元，加冰水即刻享受清爽果香且原汁原味。台虎精釀啤酒推出鳳梨芒果、9.99西西哈哈等口味，任選2罐166元。Sour3沙瓦6%雙色葡萄風味，或威士忌風味都只要59元，讓消費者省荷包暢飲。

甜點控推薦「皇族麻糬」多種創新口味，如提拉米蘇、薄荷脆片、草莓乳酪蛋糕等，單包55元，一顆麻糬只要7元。

回饋方面，愛買量販於連續兩個周末8月9日至10日、8月16日至17日 ，使用愛買APP會員條碼結帳，單筆付款金額滿2000元，即可獲得9折現金抵用券（最高回饋500元），每位會員限回饋兩次。

另外，購買冷氣、冰箱、洗衣機、電視滿5000元，現折500元，再送500元家電現金電子折價券，滿額再享分期零利率。

★家樂福

家樂福今年IP聯名第二波，祭出會員專屬「蠟筆小新夏日童樂會」，8月6日至9月9日在量販及線上推出，凡購買臉部、身體、頭髮清潔保養品 /美妝商品/衛生紙 / 衛生棉 / 護墊/ 口腔清潔/手動刮鬍刀/ 嬰兒、成人紙尿褲、家用清潔劑商品，單筆消費不限金額，即可加購蠟筆小新IP聯名商品。

家樂福量販/超市同步，8月6日至9月9日中元檔期開跑，集結超過200件零食、餅乾、飲料、料理油/醬料、個人衛生清潔、服飾等，享「買1送1、買二件/三件/四件省更多」、紅利點數10倍送，還有量販/超市不限金額近50件熱門商品加價購。

今年家樂福在實體量販、超市、線上通路，同步推出5套中元普渡箱預購；還有超過60組獨家、新品零食組合，推出澎湃箱、組合包、特規版等大包裝品牌零食餅乾、飲料商品，人氣品牌零食餅乾過去只能單包買，現在中元節就有Mix版，所有熱門口味一次滿足。

中元檔期間，家樂福有連續5波「滿額9折」，並與14家銀行合作刷卡回饋，也提供通路最多元支付服務，加碼天天8%省錢回饋。

