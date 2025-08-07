出遊吵架人妻吞安眠藥飇車！失控暴衝猛撞　無辜婦壓車底慘死

▲▼警消將被壓在車底江姓婦人救出送醫，但仍因傷勢嚴重不治。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮秀林鄉昨（6日）下午發生一起死亡車禍！林姓女子駕駛自小客車沿台9線北往南行駛，行經台9線180公里處，不慎自撞停放路旁的自小客貨車、自小客車，以及要到附近診所看診的游姓男子及其江姓妻子，造成江女當場無生命跡象，經救護人員送往醫院急救，最終仍回天乏術，而肇事林姓女駕駛及游姓男子則受輕傷。

警方調查表示，67歲游男和68歲的江姓妻子住在秀林鄉和平村，當天下午同乘小貨車打算到秀林鄉加灣段一間診所看病，不料到達診所剛下車就遭林姓女子所駕駛的小客車撞擊，小貨車被猛力撞擊造成江女傷勢嚴重，當場失去生命跡象，雖經緊急送往慈濟醫院急救，仍無法挽回生命。

據了解，肇事林女當天與丈夫從花蓮北上出遊，途中在蘇澳與丈夫發生口角，林女於是獨自駕車返家，駕駛期間服用了安眠藥物，導致精神不濟，在下午3點多左右，行經花蓮新城台9線加灣路段一間診所前，因車子失控偏離車道，撞上當時開小貨車剛下車的一對夫婦。

夫婦被撞倒後，其中江女因被壓在小貨車底下，傷勢嚴重當場無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治，而丈夫游男則是頭部受傷送醫急救，肇事的駕駛林女僅手部擦挫傷。

警方初步調查，肇事林姓女駕駛並無酒精反應且持有正常駕照，詳細肇事原因尚待進一步了解釐清；不過警方也查出林女曾有毒品前科，將再進行驗尿採樣，調查她是否涉毒駕而肇事。目前全案已依過失致死罪將肇事林女移送法辦。

新城分局呼籲，請民眾用路時不要有酒後駕車、疲勞駕駛、超速等違規行為並注意前方人、車動態，以維行車安全。