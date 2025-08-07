因1事「燒壞2支iPhone」慘損10萬！3C達人：改變我的充電習慣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多人都拿iPhone，知名3C科技YouTuber Tim哥6日上傳影片，為了測試充電器，結果燒壞兩支1TB的iPhone16 Pro，忍不住分享經歷，提醒其他人有關充電的注意事項，更直呼這個意外改變了他的充電習慣。

Tim哥片中表示，為了測試進貨的插頭，結果有線充電功能卻因此壞掉，雖然無線充電仍然可以使用，但用Type-C充電線就是充不進手機裡，連資料傳輸也不行。而且，犧牲一支就算了，Tim哥一次就燒壞兩支1TB的iPhone16 Pro，等於一次燒掉10萬塊（iPhone16 Pro 1TB一支定價為5萬4400元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，自從有線充電把手機充到壞掉之後，他改變了充電習慣，不過這不代表這樣的充電方式是錯的，只是因為要測試合作產品，「你還是可以用有線插，但是我想要跟大家分享的是，你也知道我有線壞掉了嘛！所以我只能用MagSafe，無線充電嘛！而且我已經越來越習慣了。」

Tim哥說，雖然他現在換了備用機，但他持續用無線充電的方式，「我覺得還蠻有用的。」首先，他養成「不睡覺充電」的習慣，「很多人真的是用睡覺的時間充，這樣一充就是充八個小時」、「我反而什麼時候充你知道嗎？我睡前，可能看電視，我放旁邊充，然後充到大概60、70%就拔掉（充電線）。」

他解釋，因為現在都有快充，所以隔天早上他就用MagSafe幫手機充電，等到要出門時，就充到80、90%了。另外，iPhone的設定中，可以設定充電上限，如果真的只想在睡覺時後充電，可以把上限設定在90%。

第二點，Tim哥想教大家正確的充電方式，先是記得開啟「最佳化電池充電」功能，「他可以自動去學習並記憶你的充電習慣。」再來是「注意環境溫度」，「高溫、低溫都會影響電池裡面的化學的反應作用，太高溫的話會有火災、爆炸情形，太低溫的話會阻擾電荷的轉移。」

再來，要「保持適中電量」，盡量將電量維持在20%至80%之間，就可以避免電池過度放電或充電，這樣電池健康度損傷會超少。最後，他提醒盡量不要邊充電邊使用手機，因為會加速電池損耗，並選擇有認證過的插頭、線材，甚至兩、三年更新一次充電用品。