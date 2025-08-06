內部文件曝光！iPhone 17系列、AirPods Pro 3傳將同台發表

▲iPhone17 Pro模型機。（圖／X@MajinBuOfficial）

記者吳立言／綜合報導

蘋果即將發表全新一代iPhone 17 系列，外界對於發表會的確切時間始終眾說紛紜。不過根據德國科技媒體《iPhone-Ticker》最新報導，從一份德國電信商的內部文件中發現線索，指出蘋果極可能選在9月9日 舉辦秋季發表會。

回顧過去幾年，蘋果習慣在每年九月的第二週舉行新品發表活動，原先外界預估的範圍為9月8日至11日之間。如今這項新爆料進一步縮小時間點，將焦點集中在9月9日這一天。

若依照蘋果慣例，新機最快可能在9月12日開放預購，並於9月19日正式開賣。

本次秋季發表會預計登場的新品不只iPhone 17，據傳蘋果將一口氣推出4款新機，包括採用全新鏡頭設計的iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，以及主打輕薄、用來取代Plus系列的全新機型iPhone 17 Air，還有基礎款的iPhone 17。

此外，Apple Watch系列也將同步更新，推出Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3和Apple Watch SE 3。音訊與配件方面則可能登場AirPods Pro 3和防丟裝置AirTag 2，整體陣容相當豐富，值得果粉期待。