日本人也愛用！「笑死表情符號」升級版爆紅　大票人驚：太實用

▲「笑死表情符號」有加強版。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

為了讓文字更有溫度，不少人會靠表情符號加強語氣。而日語教師周若珍超實用分享，最近日本人超愛用一個新的Emoji，是常見「笑到歪頭流淚」的表情符號，左右再搭配逗趣符號。文章引來大票網友驚呼，「太實用了，立馬複製保存」、「好可愛」。

日語教師周若珍在臉書粉專表示，最近看到日本網友使用新的顏文字，是大家常見的「笑到歪頭流淚」表情符號，左右還搭配逗趣符號，可用來形容「笑到無法控制」，甚至覺得非常有趣或者讓人捧腹大笑的情況。

▲網友狂刷一排表情符號 。（圖／翻攝なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi））



周若珍還認真笑問，「發明的人是天才吧，到底是從哪裡找到『ꉂ』的啦？」文章引來萬人朝聖笑回，「『ꉂ』是中國的彝文字」、「好酷」、「怎麼可以這麼傳神啦」、「好可愛」、「感謝分享，已存」、「我的笑聲好像更大聲了」、「太實用了，立馬複製保存」。

不僅如此，一名網友也把這可愛文章轉發到Threads上，有熱心神人教學使用步驟，打開iPhone設定→一般→鍵盤→替代文字，接著按左上角的「＋」，把符號貼上並打上輸入碼即可，很多人直接輸入「ㄒㄙ（笑死）」。

▼直接把符號貼上，再填上輸入碼就完成了。（圖／記者劉維榛攝）

