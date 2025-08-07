　
3C家電

蘋果攜手康寧打造全新產線　iPhone螢幕玻璃全面「美國製造」

▲▼ 。（圖／蘋果提供）

▲蘋果攜手康寧打造全新產線 。（圖／蘋果提供）

記者吳立言／綜合報導

蘋果今（7日）宣布，將與長期合作夥伴康寧（Corning）展開新一輪製造計畫，未來全球銷售的iPhone與Apple Watch，其螢幕玻璃將100%來自美國肯塔基州哈羅德堡（Harrodsburg）的康寧工廠。這項2.5億美元的新投資，是蘋果日前公布的6,000億美元美國投資計畫的一部分。

根據蘋果說法，康寧哈羅德堡廠將轉型為全球最大且最先進的智慧手機玻璃生產基地，並專供蘋果產品所用。康寧表示，該廠區人力將擴編50%，並將設立全新的「Apple-Corning創新中心」，共同開發未來世代產品的玻璃材料與製程技術。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示「感謝美國製造的力量，任何一位購買新款iPhone或Apple Watch的用戶，手中握有的玻璃將來自肯塔基。」康寧執行長溫德爾・威克斯（Wendell Weeks）則指出，自第一代iPhone以來，雙方已有18年的合作歷史。「現在，我們很自豪地將蘋果所有的玻璃製造帶回這個創新的起點。」

蘋果自2017年成立「先進製造基金」以來，已對康寧在美國的營運投入近5億美元。此次再度擴大投資，不僅加深雙方合作，也強化蘋果供應鏈的本土化。康寧提供的原料，亦將供應給另一家美國製晶圓廠GlobalWafers，間接支持蘋果的晶片本地製造計畫。

這項宣布是蘋果擴大「美國製造計畫（AMP）」的一環。蘋果表示，未來四年將在美國新增2萬個工作機會，主要集中在研發、AI、軟體與晶片設計等領域。

