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你是哪種溫柔類型？超準起司吃法心測洩漏你的貼心特質

▲▼心理測驗,貼心,溫柔,起司,性格,特質。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲你的體貼是以什麼形式展現？來玩趣味心理測驗，帶你看見屬於你的溫柔模樣。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

當你感受到別人的溫柔時，心裡是不是也會突然變得暖暖的呢？來自他人的體貼往往很容易被察覺，但其實你自己展現出來的溫柔，卻常常被自己忽略。那麼，你是在什麼樣的時刻，悄悄釋放出自己的溫柔呢？不妨透過日本網站《TRILL》的心理測驗，看看自己「讓人感受到溫柔」的時刻是什麼。

Q：你面前有一盒6顆裝的起司，你會從哪個方向開始吃？請憑直覺作答。

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▲▼心理測驗,貼心,溫柔,起司,性格,特質。（圖／翻攝自心測官網）

1、從上面開始
2、從下面開始
3、從右邊開始
4、從左邊開始

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

選1、從上面開始的人，你的溫柔來自「主動出擊」

選擇從上面吃的人，給人一種「願意率先行動」的溫柔感。這個選項代表你有責任感、誠實可靠，總是默默地想為別人多做一點。你往往無法對需要幫助的人視而不見，會自然地伸出援手。這不是為了表現自己，而是一種不忍袖手旁觀的本能。

你的這份主動，讓身邊的人感受到被支持的力量，也讓你成為值得依靠的存在。不過，也因為太常被需要，有時可能會感到疲憊。別忘了，在照顧別人的同時，也要記得照顧自己，適度放慢腳步，才不會把自己累壞了。

選2、從下面開始的人，你的溫柔是「低調的貼心」

從下方開吃的你，展現出的是一種不張揚、默默付出的溫柔。你有著謙遜的氣質，習慣把他人擺在自己前面。這樣的你，總是能敏銳察覺到別人的情緒變化，即使只是小細節，也不會錯過。

你會在不打擾對方的前提下，默默給予協助，雖然不刻意讓人注意，但你的體貼會慢慢滲透進人心深處。即使不常表露自己，這份安靜卻深刻的溫柔，仍然會被人記得。偶爾，也請你多關心自己一點，保留一點心理空間，才能持續溫柔下去喔。

選3、從右邊開始的人，你的溫柔是「先一步的體諒」

從右邊開吃的你，擁有超強的觀察力與行動力，你的溫柔來自「預先準備好」。在別人還沒意識到麻煩時，你就已經默默開始處理問題，這讓你在團體中總是特別可靠。

你很擅長讀空氣、觀察細節，常常不動聲色地把事情安排好，也因此給人一種非常貼心又有條理的印象。不過，過度的「先一步」，有時可能會讓對方少了自我成長的機會。偶爾也試著練習「等待的溫柔」，相信別人也能做好，也是一種重要的體貼。

選4、從左邊開始的人，你的溫柔來自「深度共鳴」

從左邊吃起的人，擁有強大的共感能力。你總是試著理解對方的背景、想法與情緒，願意從對方的角度看事情。這種設身處地的心態，就是你最溫柔的地方。

你很會傾聽，也懂得說出安慰人心的話。你讓人感到安心，是那種能夠自然打開心房的對象。你對情感細節特別敏感，也因此與人建立起深厚的信任關係。

但要小心，有時共鳴太深也可能讓自己情緒受影響，甚至陷入他人的情緒中出不來。請記得：溫柔不代表要完全背負他人的感受。建立好適當的心理距離，是你繼續保持這份善良的關鍵。


 

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關鍵字：

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