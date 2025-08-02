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非重症擠爆急診室　花蓮衞生局籲讓出生命通道

▲▼花蓮縣醫院急診負荷沉重，每月接近一半的急診病患湧入醫學中心，但其中有高達四分之三為非真正緊急個案。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮縣醫院急診負荷沉重，每月接近一半的急診病患湧入醫學中心，但其中有高達四分之三為非真正緊急個案。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣醫院急診負荷沉重，非重症擠爆救命現場，每月接近一半的急診病患湧入醫學中心，但其中有高達四分之三為非真正緊急個案，接近四分之一重症病患等床超過兩天，落實分級醫療迫在眉睫。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，根據衛生福利部緊急醫療管理系統顯示，今年以來，花蓮北區(慈濟醫院、門諾醫院、國軍花蓮醫院、衛生福利部花蓮醫院)四家主要醫院中，急診使用量持續攀升，每月接近一半的急診病患湧入慈濟醫學中心醫院，但其中有高達四分之三為非檢傷重症的病患，多屬於可以透過區域級或地區級醫院，甚至利用門診、基層醫療可以處理的輕症與中症。而以慈濟醫學中心醫院急診室6月份的統計為例，重症須住院的病人中，竟有高達18.6%在急診等候床位超過48小時，煎熬的不只是患者，還包括照顧的家屬與已達臨界點的醫護人員。

▲▼花蓮縣醫院急診負荷沉重，每月接近一半的急診病患湧入醫學中心，但其中有高達四分之三為非真正緊急個案。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
   
醫院病房因護理人力短缺而無法收治，病患便只能在急診「卡床」等待，急診床位滿載、醫護團隊也因此疲於奔命，這樣的結構性問題，疫情後全國顯現，讓醫療現場陷入惡性循環。當非重症病患佔據大量急診空間與人力，真正重症患者反而無法及時搶救；這不是偶爾出現的醫療高峰，而是每日上演的急診實景，急診室正承受史無前例的超載壓力，所導致的醫護人力耗竭成為最沉重的隱憂。這樣的壓力除了因醫護人力流失、社會高齡化外，來自民眾對「大醫院比較好」的迷思，不適當的轉院行為也加劇大醫院急診的負荷。許多可由一般醫院處理的病患，經轉院或自行選擇湧入醫學中心，使原本可分流的病人再度集中，形成「急診再壅塞」的惡性循環。

▲▼花蓮縣醫院急診負荷沉重，每月接近一半的急診病患湧入醫學中心，但其中有高達四分之三為非真正緊急個案。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮慈濟醫院急診室6月份統計，重症須住院的病人中，竟有高達18.6%在急診等候床位超過48小時。

朱家祥進一步說明，花蓮已有完整的急重症醫療網絡。在北區，除慈濟醫院外，門諾醫院、國軍花蓮總醫院與部立花蓮醫院均具備良好的門診與急診量能，可處理大多數傷病患。然而，民眾長期以來習慣「有病就往最大醫院跑」，甚至將急診誤認為夜診、快速檢查的替代選項，讓急診資源不堪負荷，也讓整體醫療照護品質受到影響。重大創傷、急性心肌梗塞、中風等疾病等應第一時間送往醫學中心，或具備相關科別的區域級醫院。若出現如發燒、咳嗽、腸胃不適、舊疾復發、藥物諮詢、需要開立診斷證明等非急性狀況，應優先考慮至一般門診、夜間門診或地區級醫院看診，不僅更快速、更便利，也能避免拖延重症救治。
   
朱家祥呼籲：急診檢傷分類是將病患依照病情輕重與急迫性，區分為不同等級，以便優先處理危急的患者。常見的急診檢傷分類有五級，分別是復甦急救、危急、緊急、次緊急、非緊急。每一位病人來到急診，醫療人員都不會、也不能拒絕。但我們真心希望大家理解，急診的目的是救命，而非方便。醫療資源有限，醫護也是人，不是機器。如果每一位民眾都能依病情選擇合適的就醫方式，就是對醫護最實際的支持與體諒。」守住急診生命通道，不只是醫師與護理師的責任，鄉親落實「小病看小醫院、大病看大醫院」的就醫原則，讓守護我們健康的醫療體系度過艱辛的時刻，為花蓮的醫療留下未來。
 

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