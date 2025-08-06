元祖前少奶奶安晨妤偷吃已婚醫師　正宮獲賠30萬確定

▲安晨妤偷吃已婚醫師，高院判2人須賠償正宮30萬元確定。（圖／安晨妤提供）

記者吳銘峯／台北報導

元祖食品二少東張劭緯2019年與前妻安晨妤離婚，安晨妤在2024年初爆發與已婚醫師傅一新不倫事件。傅男的張姓妻子不滿，提起訴訟向傅男、安女求償400萬元，一審判決2人須連帶賠償30萬元。案經上訴，高院二審審理時發現安女確實要求傅男「60日內辦妥離婚」，因此駁回上訴，全案確定。

「電商女王」安晨妤2019年結束與張劭緯13年的婚姻，而她離婚後展現強烈的事業企圖心，很快就以電商女王的形象，在媒體間打響自己的名聲。不過2024年初爆出她偷吃已婚醫師傅一新，還逼迫傅男離婚。安女隨後發布聲明，否認介入他人婚姻，要求正宮出面道歉；但傅男當時的妻子張書維也發聲明回擊，直指安女引誘丈夫偷吃。雙方最後演變成訴訟案件的原告、被告身分，張女起訴要求傅男與安女連帶賠償400萬元。

一審台北地院審理後，認為傅男、安女確實在婚姻存續期間發生不倫戀情，侵害張女的配偶權，因此一審法院判決2人須連帶賠償30萬元。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，查出傅男、安女明知張女與傅男仍有婚姻關係存在，2人仍發展出婚外情關係。甚至2人還要求傅男張女「60日內辦妥離婚」，否則就要求張女帶著子女搬出傅男的住處。張女也指稱，傅男安女間有許多煽情對話，2人不顧張女與子女均在屋內，還開擴音通話、互述愛意。

高院更指出，安女於2023年7月31日、8月2日將傅男加入安女子女的家庭LINE群組，規劃未來家庭生活，以及安女子女赴美就讀的相關事宜。安女也積極介入傅男與張女之離婚官司，協助找離婚律師，甚至收受台、美離婚律師寄送離婚官司資料副本。高院最後仍認定傅男、安女確實侵犯張女的配偶權，重新計算後，仍認定2人須賠償30萬元，因此駁回上訴，全案確定。