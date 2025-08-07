徐巧芯批秘密會議黑箱！　綠委反擊「非先例」：妳立院待不夠久

記者詹詠淇／台北報導

立法院外交及國防委員會今（7日）召開「台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議」，並採全程秘密會議模式進行。不過在簽到階段，國民黨立委徐巧芯質疑立法院也搞起黑箱，讓隨後抵達的民進黨立委王定宇、林楚茵反嗆，徐在立法院待還不夠久，雙方也在走廊上彼此叫囂、互嗆。

不過，在簽到時，國民黨立委徐巧芯突然開始抱怨，她帶很多東西來卻什麼都沒辦法帶進去，並質疑，「我不知道今天是連…一般來說先有秘密會議，再來機密質詢跟公開質詢，今天來看到現場是連公開質詢都完全沒有，我在外交國防委員會也待了1年多了，這是第一次連秘密會議公開質詢情況都沒有。」她本來計畫等程序發言後再把東西拿出來。

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者陳煥丞攝）

而隨後抵達的民進黨立委王定宇、林楚茵反嗆，「不是第一次啦」，徐巧芯則在後面喊，「多久沒有了」、「這麼久沒有你還好意思喊」，林、王再嗆「妳待還不夠久啦」、「因為上一屆妳不在啦」、「上上屆妳沒有」。王定宇舉例，潛艦國造、海昌計畫案，每一次會議都是全程機密會議，所以有些委員可能不了解所以說出錯誤資訊，議事錄用功點都查得到。

▲民進黨立委王定宇、林楚茵。（圖／記者林敬旻攝）

不過說到一半就被徐巧芯打斷，過去民進黨在野質疑服貿協議黑箱，結果現在在立法院也搞起黑箱，全程秘密會議，不讓國人知道究竟談了什麼？民進黨就是在打臉自己，為什麼不能公開？王定宇反駁，當時服貿沒有談，或是談了什麼根本不知道，最後在立法院半分鐘通過，才是造成太陽花反黑箱的主要原因。目前台美關稅就正在談判當中，若在過程中將協議及談判內容公開，是嚴重破壞雙方互信基礎，希望達到這樣目的的一方，恐怕就是我們國家的競爭敵人。

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

而林楚茵則和徐巧芯隔空對嗆，林楚茵嗆徐巧芯，「有人上屆沒當立委就不斷造謠」，現場劍拔弩張，彼此互不相讓。王定宇無奈說，「我們Lady first，讓她們倆先吼一吼。」

王定宇認為，議事錄可以得到資料，不是比音量大小，立法院有議事規則、過去議事案例，現在喋喋不休只證明她外行。海昌計畫時，資深媒體記者應該都有印象，當時機密狀況有3次，都是全程機密，基於國家利益讓立法院監督，又要負保密之責，所以是機密會議處理。過去不管馬委員或我們都是類似，有些委員第一年擔任立委，但不能用個人認知推翻國家利益，造謠說機密會議以前沒有過，那不是事實。不過因為徐巧芯不斷在後面吼叫、比聲量，王定宇也轉頭向徐表示，「打斷別人講話不代表有道理」，徐則嗆，｢我沒有在跟你講話｣，王也說，「我也沒在跟你講話」。

王定宇說明，請各位媒體查議事錄，過去有案例，議事規範有議事規範，但在保密跟監督間平衡點，立法院就有設置機密會議，過去全程機密會議進行案例中，潛艦國造是最具體計畫，大家可以去調3次的議事錄，國家跟國家談判有特定要求，跨國條約也有要求，但不能迴避國會監督，因此國會用機密會議方式監督，美國有些情報會議也是如此，因此這是個基本當立法委員的常識啦。至於機密會議可以質詢、問，等保密時程到再進行相關解密，這個過去都有過案例，這件事情不是大聲可以推翻既定事實。

林楚茵則說，徐巧芯為什麼要大聲咆哮？人就是心虛時才會虛張聲勢，現在看到的是一個虛張聲勢狀況，自己從上屆擔任立委到現在，其實機密會議確實存在，這屆立法院也有許多機密會議，包括潛艦製造、合約等，這不是黑箱，如果機密會議就是黑箱，那從馬文君到黃仁，已經不知道自己打臉多少，只能說有些立委自己不專業，就只能用音量、聲量鴨霸耍賴。

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）

召委沈伯洋受訪時解釋，以往會有公開混秘密會議，但今天是全程秘密會議，沒有前面議事錄部分，直接進入秘密會議。雖然徐巧芯跟自己是同屆立委，但她可能對立法院議事規則不熟悉，才講出這種話。今天安排該會議是因為國人關心關稅問題，立院職責就是監督，行政院職責是談判，兩事相輔相成，通常有事前、事後監督，當年太陽花就是事後出問題，今天自己則創造事中，因為關稅影響巨大，不分黨派都討論為何有保密相關協定，自己也覺得該被監督，因此請政院將保密部分帶到秘密會議，讓民代監督。

沈伯洋也說，待會立委進去就可以看到機密文件，但如果談判過程中就揭露過程，「所以我不太懂為什麼徐巧芯委員在走廊上不斷地咆哮，說這個是黑箱，說這個是沒有這個什麼經過討論，請問機密會議不就是要給討論嗎？」請問保密協定是能夠放在這邊、放在走廊上讓每一個人都可以參閱嗎？應該不是吧？對立法程序跟議事規則的不了解，就會造成這樣的現象。

▼民進黨立委林楚茵、王定宇。（圖／記者詹詠淇攝）