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22歲沒找到工作！「每月拿5000元生活費」被說廢　網愣：感恩父母

▲▼36%美國大學生三餐不繼，學費,校園,國外,書籍。（圖／取自pixabay）

▲原PO目前還沒有找到工作。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

大學畢業後，如果沒有找到工作，或是沒有打工，可能還是會向爸媽拿生活費。近日就有網友發文表示，她目前22歲，雖然一直有在投遞履歷，但都還沒有找到理想的工作，所以就被親戚說「廢」，她應該怎麼做才不會讓人覺得很廢呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「22歲還是靠家裡養」為標題發文，提到她目前22歲，家裡每個月都會給她5000元的生活費，不過她三餐都是在外面吃。

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原PO透露，她現在雖然沒有工作，但是一直有在找，甚至也有持續調整自己的履歷，想讓內容看起來比較厲害一點。只不過，親戚卻說她靠家裡養很廢。對此，她就想知道她應該怎麼做，才能讓家人覺得她不廢呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「才5000元就說被家裡養很廢？你親戚是不是有問題啊，我22歲到現在還不急著找工作，現在還是跟就學一樣」、「親戚講的當屁話就好啊！你又沒吃到他家的飯」、「我比你廢，25歲，吃住都在家還沒給錢，然後我差不多住了快一年才有工作，但也還是沒給錢，感恩父母，如果你父母沒意見，那也不用管親戚啦，又不是沒在找工作」。

也有網友認為，「22歲就是可以到處試錯的時候吧，一步一步社會化到建構出你完整的三觀」、「22歲不就大學剛畢業而已嗎？慢慢找工作很正常啊」。

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