「被包養的女人」什麼職業最多？網站統計：第1名是「它」

▲宏仁集團總裁王文洋遭爆5年前包養1名20多歲宋姓女學生。（圖／CTWANT資料照）

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宏仁集團總裁王文洋遭指控包養女大學生，該名宋姓女大生自稱為王產下一子，雙方正在法院打確認親子關係之訴。一家成人交友網站今（6）日公布一份《2025台灣前十大甜心寶貝大學》用戶調查報告，顯示台灣許多初入社會的年輕人薪資無法負擔高漲生活成本，有許多年輕女性透過俗稱「包養」的「互惠型約會關係」來支撐生活，其中比例最高的職業是學生、占28%，而金錢的用途最主要是用來付房租。

「正值畢業季，生活大不易」，這份報告指出，根據勞動部最新公布的《113年初任人員薪資統計》，2024年初入職場的畢業生薪資平均為3.7萬元（中位數3.3萬元），雖高於目前的最低工資、相較去年也有微幅成長，但在通膨下僅是杯水車薪。主計總處房租指數連創新高，114年6月已達到108.8，年增率2.3%，且持續呈現成長趨勢；日前人力銀行調查也指出，大學生暑期打工的主因多為「生活費」、「學貸或學費」等經濟壓力，凸顯年輕人面對的嚴峻現實。

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Sugarbook網站分析會員所填寫資料、登錄地點及問卷回覆，去識別化後統計發現，投入「互惠型約會關係」的用戶，前四大職業為：學生（28%）、娛樂業（17%）、服務業（16%）及護理人員（14%）；職業為學生的用戶中，就讀的學校前4名都是位在台北市的國立大學，人數分別為1556、1261、1209與704人；第5、第6名是二所位在台北市的私立大學，第7為台中的私立大學，第8名是在台中的國立大學，第9名是新北的私立大學、有150人，第10名則是在台北市的國立大學、91人。

該網站創辦人Darren Chan表示，與過往印象不同，這些透過「互惠型約會關係」獲得金錢的「甜心寶貝」並非追求名牌與精品，他們的主要訴求其實是經濟自主與時間彈性。調查顯示，甜心寶貝每月平均可獲得超過4.5萬的零用金，甚至最高達20萬；而用途以租屋費用（52%）、儲蓄或投資（15%），以及支付貸款（14%）和學費（12%）為主，僅有不到3%的部分花在奢侈品。

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