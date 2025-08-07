川普放話課100%半導體關稅　朱立倫嘆：台灣供應鏈面臨嚴峻挑戰

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。他還說，英特爾（Intel）先前外移到其他地方，特別是台灣，但現在許多晶片公司都回流美國。國民黨主席朱立倫今（7日）對此直言，雖 Section 232 調查尚未公布最終結果，但此舉已對台灣晶圓代工、IC 設計、伺服器等核心供應鏈構成重大壓力，而賴政府仍停留在抗中思維，對整體產業佈局戰略落後。

朱立倫說，賴政府戰略落後已是事實，面對全球供應鏈重組，各國紛紛布局新戰略，賴政府不但仍停留在抗中思維，對整體產業佈局戰略落後，經濟部長更是對美方動作反應遲鈍。從對等關稅至今的100%晶片關稅，加上新台幣升值，三重壓力下，企業只能開盲盒，並不斷承擔衝擊。

朱立倫認為，台灣已經慢了很多拍了，應該即刻啟動「策略性產業根留台灣方案」，並公布產業衝擊評估報告，針對中小企業、傳統產業與高科技領域，提出具體的轉型與支持措施。朝野一起努力通過「經濟安全法案」，立法管制策略性產業外移，守護台灣的護國神山；同時立即調整錯誤能源政策，順應民意宣佈核電延役。落實「普發一萬元」，減輕家庭負擔、刺激消費並穩住內需動能。

朱立倫強調，賴政府必須誠實面對挑戰，扛起責任，停止搞內鬥。台灣需要完整的風險評估、明確的產業應變策略，以及具備預見性的經濟規畫，才能讓世界看見台灣的準備，而不是一錯再錯，被動挨打。