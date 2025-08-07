「沒什麼好擔心！」台積電前員工看外洩：秘密配方不是技術

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電近日爆出內鬼案，疑似有員工洩漏2奈米技術。就有網友分享自己曾在台積電工作的經驗，對於爆出技術外洩一事，他認為不必太擔心，「說實在，台積的秘密配方不是什麼技術，而是工作紀律。」就算台積電的配方被完全偷走，也不可能偷到台積電的速度。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「2奈米技術被偷 我TSMC朋友的看法」，他詢問台積電退休高層朋友如何看待技術被偷，對方直接回「如果今天被抓到的是部門經理層級的才要擔心，新聞報導看看就好，多慮了。」

就有過來人也回文，提到自己在台積電上班時，就常聽說機密外洩，螢幕截圖、筆記本抄寫是常見手法，更可怕的是用腦袋記。但即便如此，台積電仍持續領先全球。

他透露，做出demo晶片不難，但要用2奈米製程量產客戶設計的晶片，有超過五成良率，還能通過嚴格測試就非常困難了，「需要的是一群瘋狂工作的工程師沒日沒夜的加班，控制狂一般的主管不放過任何細節，還有隨時oncall、隨call隨到的工作紀律」。別人一年做完的事，台積半年內搞定，這才是關鍵。

他還指出，就算技術真的被偷光，也沒人偷得走台積的速度與配合度，「別人就算把台積的配方完全偷，他們也不可能偷到台積的速度。所以就算技術全部外流，台積也還是贏家。」

回文下方推文炸裂，許多網友直呼，「原來是肝，他加了新鮮的肝」、「翻譯：偷走秘方，偷不走輪班星人」、「護國神肝，致敬GG工神師。」

但更有人紛紛搖頭，「拜託不要再自我安慰沒什麼大不了了，看清現實才能更嚴謹嚴防這種事情」、「既然機密外洩常常發生，那為什麼只有這次被新聞報導呢？還有如果機密外洩這麼常見，那為什麼過去沒有每一個外洩都有檢調出動抓人呢？」「不要太小看別人了…尤其這次又是大漏洞」、「問題就是差距被縮短。要翻盤可能不會這麼快，但是領先地位被動搖時間變短。」