生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「沒什麼好擔心！」台積電前員工看外洩：秘密配方不是技術

▲▼ 台積電,TSMC 。（圖／記者施怡妏攝）

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電近日爆出內鬼案，疑似有員工洩漏2奈米技術。就有網友分享自己曾在台積電工作的經驗，對於爆出技術外洩一事，他認為不必太擔心，「說實在，台積的秘密配方不是什麼技術，而是工作紀律。」就算台積電的配方被完全偷走，也不可能偷到台積電的速度。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「2奈米技術被偷 我TSMC朋友的看法」，他詢問台積電退休高層朋友如何看待技術被偷，對方直接回「如果今天被抓到的是部門經理層級的才要擔心，新聞報導看看就好，多慮了。」

就有過來人也回文，提到自己在台積電上班時，就常聽說機密外洩，螢幕截圖、筆記本抄寫是常見手法，更可怕的是用腦袋記。但即便如此，台積電仍持續領先全球。

他透露，做出demo晶片不難，但要用2奈米製程量產客戶設計的晶片，有超過五成良率，還能通過嚴格測試就非常困難了，「需要的是一群瘋狂工作的工程師沒日沒夜的加班，控制狂一般的主管不放過任何細節，還有隨時oncall、隨call隨到的工作紀律」。別人一年做完的事，台積半年內搞定，這才是關鍵。

他還指出，就算技術真的被偷光，也沒人偷得走台積的速度與配合度，「別人就算把台積的配方完全偷，他們也不可能偷到台積的速度。所以就算技術全部外流，台積也還是贏家。」

回文下方推文炸裂，許多網友直呼，「原來是肝，他加了新鮮的肝」、「翻譯：偷走秘方，偷不走輪班星人」、「護國神肝，致敬GG工神師。」

但更有人紛紛搖頭，「拜託不要再自我安慰沒什麼大不了了，看清現實才能更嚴謹嚴防這種事情」、「既然機密外洩常常發生，那為什麼只有這次被新聞報導呢？還有如果機密外洩這麼常見，那為什麼過去沒有每一個外洩都有檢調出動抓人呢？」「不要太小看別人了…尤其這次又是大漏洞」、「問題就是差距被縮短。要翻盤可能不會這麼快，但是領先地位被動搖時間變短。」

08/06

川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國
川普徵半導體關稅！　南韓嗨喊：三星、SK不適用
沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」確診　醫示警：男生要注意
川普突變卦！美公告新稅率　日本發現「跟協議不一樣」
快訊／屍體掛20層樓電線！成功下放地面　救援時間軸曝
快訊／熱帶低壓生成！2可能路徑曝　粉專：若接近台灣強度不弱
快訊／東京威力科創捲台積電洩密事件　公司：已開除涉案員工

今2地高溫飆破36度　周六起連4天午後水氣增

談半導體關稅　民進黨發言人「台灣美國一起發大財！」

富豪千金花錢下咒人妻「去死」！女巫曝報應：下場慘到發瘋

累又喘是警訊？營養師教你3步驟做好心臟保健，提升體力有感、重啟健康人生！

妮妃雅化身巨型「婚禮捧花」　登阿姆斯特丹驕傲節喊「我願意」

「沒什麼好擔心！」台積電前員工看外洩：秘密配方不是技術

2025總統盃街舞大賽正式啟動　展現街舞運動新能量

「新北金山區」凌晨規模2.8地震　氣象署：大屯火山岩漿陷落

中華郵政推「蚵仔煎洋芋片」中元聯名箱　8/11限量5400箱開搶

過年9天連假「她一查日本機票太貴」　過來人曝作法：來回1萬3

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G

閩南狼再打八炯　青鳥氣憤出征：你毀掉罷免了

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

高鐵大媽佔對號座！她不讓慘被咒手斷掉

五金店買東西「發票爽中千萬」　獎落兩縣市！

又有颱風？雨變強擴大甩台灣

沈玉琳罹血癌！「常見4症狀」一次看

今「立秋+天赦」百年難遇雙吉日　最強轉運時刻來了

橡皮擦有大作用！日本文具品牌揭露真相

被爆抹黑鍾明軒　八炯深夜3點回應

沈玉琳化療很關鍵　營養師列7點助挺過復原期

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

台積電股價飆！朱立倫稱半導體100%關稅壓力大　遭洗版：還好沒聽你的

美國總統川普表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。國民黨主席朱立倫今（7日）對此直言，美擬課晶片100％關稅　台灣供應鏈面臨嚴峻挑戰。朱發言後沒多久，台積電（2330）大漲刷1180元新天價，台股盤中飆漲逾566點，衝至24013.58點。也讓不少網友到朱立倫臉書留言洗版，「所以台積電美國設廠很正確阿」、「你是在哪個地方哪個時空啊！」、「還好當初沒聽國民黨的管制赴美，不然現在就是100%」。

川普半導體關稅　紐時：TSMC靠這招鬆一口氣

快訊／台積電刷1180元新天價　台股飆漲逾560點站上2萬4

快訊／台積電豁免關稅刷1175元天價　供應鏈4檔亮燈

川普將課100%半導體關稅　朱：賴政府還在抗中

快訊／川普：台積電投資2000億美元

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

台積電被豁免「100%半導體關稅」　ADR盤後V型反漲

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

單親媽自摔亡　男友自責情緒低落尋短

董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！

20%關稅今上路！　專家：台灣會被榨乾

龜山高壓電塔掛男屍！死亡超過3天身分曝

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

