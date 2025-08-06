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沈玉琳血癌化療很關鍵　營養師列7點助挺過復原期

▲▼沈玉琳「代言保健品卻住院」掀揣測　生技公司澄清。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

▲沈玉琳罹患血癌，後續將進行化療。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

記者柯沛辰／綜合報導

藝人沈玉琳確診罹患血癌，一度因多重器官功能衰竭而緊急住院，如今脫離險境，後續將化療、評估骨髓移植。癌症關懷基金會曾分享，血癌癌友多半接受骨髓移植治療，必須長期吃抗排斥藥物，但藥物副作用容易導致食不下嚥，讓治療因營養不夠而中斷。為此，營養師賴怡君特別提醒患者7點，以利長期抗癌。

癌症關懷基金會指出，血癌藥物引起的副作用，包括口腔黏膜炎、舌頭腫，恐導致癌友進食疼痛、冷熱敏感、吃不下。過去，就曾有一名體重低迷的女性患者，BMI僅17.2，雖在化療期間勉強維持住體重，但之後長期口服藥物，常常嘴邊起疹子、舌頭紅腫，而且翻開下唇都是白白一點一點的「嘴破」，痛起來根本食不下嚥，直到她學會正確的飲食、改掉壞習慣，才改善許多。

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為此，台灣癌症基金會營養師賴怡君曾撰文分享「康復後的飲食」，提到癌症患者結束治療之後，便進入恢復期，此時病情雖然穩定，但仍不可以掉以輕心，因為身體復原以及後續長期抗癌，都需要足夠的營養素，必須均衡飲食、適當運動、維持理想體重以及避免菸害：

一、均衡攝取多樣的食物種類，包含蔬菜、水果、全穀類、乳製品、豆蛋魚及其他肉類。全穀食物需佔全天主食需求量的1/3。

二、維持理想體重，降低脂肪的攝取量：限制紅肉的攝取，每週不超過12兩。選擇植物油作為烹調用油，避免含反式脂肪酸的食物(如：酥皮、烘焙食品、油炸食物)。

三、多吃含富含抗氧化劑及植物生化素(phytochemical, 植化素) 的食物，例如各色蔬菜類及水果類。

四、避免含糖飲料，限制攝取高能量密度食物（特別指高糖、低纖維、高脂肪的加工食品）。

五、避免經常食用醃製、醃燻和燒烤食物。

六、避免菸害、飲酒要節制：男性不宜超過2個酒精當量（drinks/day），女性或65歲以上的一般人不宜超過1個酒精當量（每一酒精當量為15公克，約相當於啤酒360毫升，葡萄酒100~120毫升）。

七、適量選用富含益生菌的食物。

 
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