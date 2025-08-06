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沈玉琳罹血癌！10萬人中5人發病　「常見4大症狀」一次看

醫師、醫生、醫院、醫護人員、診療、檢查、問診、看診萬用圖、示意圖。（圖／達志影像）

▲血癌有年輕化趨勢，初期症狀似感冒、臉色蒼白疲倦，不易早期察覺。（圖／達志影像）

記者董美琪／綜合報導

藝人沈玉琳經過醫療檢查後，確診罹患血癌，當時因多重器官功能衰竭而緊急住院，現階段病情已有所穩定。沈玉琳目前脫離險境，後續除血癌治療，也要評估做骨髓移植。

台灣血液病學會曾針對急性骨髓性白血病進行研究，利用健保資料庫、國民健康署癌症登記報告與內政部死亡登記檔三大資料來源，分析15年共9,949筆個案，結果發現該病發生率逐年上升，且患者年齡層明顯下降。近年50至59歲患者成長最為顯著，發現病患平均年齡已年輕化10歲。

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血癌分成4種類型，包含急／慢性淋巴性白血病，以及急／慢性骨髓性白血病，而成人中最多人罹患、也最嚴重的就是急性骨髓性白血病。根據台大醫院雲林分院資訊，白血病初期的常見症狀包括「臉色蒼白疲倦」、「發燒」、「骨頭疼痛」及「不明原因瘀青、出血」。除了出血外，其它症狀與一般感冒十分類似。如果是感冒，通常2星期內會好轉。

台北慈濟醫院血液科主任高偉堯曾指出，急性骨髓性白血病發生率為每十萬人口約3-5人，且是發生率最高的成人血癌。骨髓是人體的造血器官，當骨髓癌變，不成熟的白血球過度增生，影響人體血液功能，侵犯其他器官，就是急性骨髓性白血病。

高偉堯主任說明，急性骨髓性白血病的表現通常以感染、發燒、出血、貧血為主，研究發現可能與基因異常有關。治療上，會在前期檢查時藉由白血球的數量、基因變化狀態等判斷預後狀況，決定病人是否要第一時間進行骨髓移植。

高偉堯主任表示，現在的「捐髓」不同於早期需住院麻醉，抽取骨髓細胞的方式，而是指周邊幹細胞的蒐集，將周邊血液經過體外特殊的過濾方式，分離出幹細胞後，將剩餘的血液成分流回捐贈者的身體裡，不會影響健康。

至於受贈的病人，在接受骨髓移植前必須先進行全身化療療程，再經由高劑量的化療把身體內的癌細胞及正常細胞清除，最後才能將周邊幹細胞輸至體內。

高偉堯主任解釋，「植入後兩個禮拜是關鍵期，必須觀察白血球在病人體內能否穩定成長，之後才能從隔離房轉入普通病房」，半年內都必須密切追蹤，服用免疫抑制劑，以免發生排斥反應或是併發症。

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