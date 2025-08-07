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沈玉琳罹血癌！高凌風也是病友　放棄治療1年後離世

高凌風生前表演畫面。（圖／資料照／公視提供）

▲高凌風也曾因血癌多重器官衰竭，放棄治療1年後病逝。（圖／資料照／公視提供）

記者柯沛辰、曾羿翔／綜合報導

57歲藝人沈玉琳確診罹患血癌，一度因多重器官衰竭緊急住院，如今脫離險境，後續將化療、評估骨髓移植。消息曝光後，讓不少人想起同樣罹患血癌的藝人「青蛙王子」高凌風，但高當年病程發展迅速，放棄治療後僅僅1年，就因急性骨隨性白血病逝世，享壽63歲。

2012年12月，高凌風出現高燒、呼吸困難等症狀，送醫檢查後確診為急性骨髓性白血病，病程發展極快。短短72天內，他接受了3次化療，但病情並未明顯改善，最終簽下拒絕治療書，放棄後續積極治療。

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儘管如此，高凌風並未放棄熱愛的舞台與音樂，不僅拖著病體完成新歌《如果都是天意》的錄音與MV拍攝，還遠赴中國為兒子寶弟參加選秀節目加油打氣，展現父愛與毅力。

不過，放棄治療後的1年裡，高凌風病情反覆，一度暴瘦19公斤，加上之前曾感染濾過性病毒，臉部飽受皰疹所苦，經常化膿流血，氣色憔悴，但他仍堅持演講，不僅上《康熙來了》受訪，2013年11月還在新加坡首度病後登台開唱，引發轟動。

▼「青蛙王子」高凌風病逝，令無數粉絲惋惜。（資料照／家屬提供）

高凌風-高凌風靈堂（圖/家屬提供）

按照原定計劃，高凌風將受邀出席2014年跨年演出，但因2013年底病情惡化，不得不臨時取消，原先3月要舉辦的出道40周年個人演唱會也成泡影。2014年2月17日，高凌風病逝，享壽63歲。他生前完成的自傳《火鳥：高凌風自傳》與最後一首歌曲《如果都是天意》，成為他留給世人的遺作。

近日，沈玉琳證實罹患白血病（血癌），因病情嚴重、出現多重器官衰竭，再度喚起不少人對高凌風當年抗癌過程的記憶，因為兩人都曾出現多重器官衰竭。事實上，罹患血癌的名人並非少數，像是台視前主播劉忠繼、鴻海創辦人郭台銘的弟弟郭台成，都是因血癌離世，令人惋惜。

▼沈玉琳罹患血癌，後續將進行化療。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

▲▼沈玉琳更新臉書。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

 
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