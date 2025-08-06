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廣島原爆80週年　市長喊話全球「不能放棄廢核武的信念」

▲廣島市長松井一實出席原爆80週年悼念儀式。（圖／圖／達志影像／美聯社）

▲廣島市長松井一實出席原爆80週年悼念儀式。（圖／圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

日本廣島市今（6）日在和平紀念公園舉行原子彈投下80週年追悼儀式，吸引超過5.5萬人參與、來自破紀錄的120個國家與地區代表出席。市長松井一實發表和平宣言，呼籲全球放棄核武、重拾對和平的共同信念，「即使面對日益惡化的國際局勢，也不能放棄廢核的信念。」

儀式於當地時間上午8時15分舉行全場默哀，正是1945年原子彈在廣島爆炸的時刻。市長松井在致詞中指出，美俄兩國至今仍擁有全球9成核彈頭，俄烏戰爭與中東衝突更助長擁核意識，國際社會似乎逐漸遺忘核武帶來的慘痛代價，「愈是擁核的國家，愈有責任展開對話，尋求以信任為基礎的安全保障體系。」

▲▼我國駐日本代表李逸洋大使夫婦（右三、左三）偕我國駐大阪辦事處處長洪英傑（左二）出席「廣島和平紀念典禮」。（圖／外交部提供）

▲我國駐日本代表李逸洋大使夫婦（右三、左三）偕我國駐大阪辦事處處長洪英傑（左二）出席「廣島和平紀念典禮」。（圖／外交部提供）

今年的悼念活動格外受到關注，不僅因為是80週年，更因為被爆者世代已逐漸凋零。據日本厚生勞動省統計，目前健在的原爆倖存者僅剩約9萬9千人，平均年齡超過86歲，去年就有近5000人過世。許多與會者認為，這可能是倖存者能大規模現身、親述歷史的最後機會。

日本首相石破茂也出席儀式，致詞中表示，原爆的慘劇不容再次重演，將堅守非核三原則，並致力於推動全球裁減軍備，實現無核武世界。他雖未正面回應多個被爆者團體希望日本加入《禁止核武器條約》的訴求，但強調日本將透過《核不擴散條約》（NPT）繼續促進核裁軍對話與合作。

▲▼廣島市長松井一實（左）與我國駐日本代表李逸洋大使（右）寒暄。（圖／外交部提供）

▲松井一實（左）與李逸洋寒暄。（圖／外交部提供）

現場也出現不少年輕一代與外國民眾參與，其中一位12歲男童分享原爆家族故事，並用英語向遊客導覽紀念碑歷史。市長松井表示，歷史記憶的傳承對下一代尤為重要，「唯有讓和平意識深入民間、跨越國界，才能避免歷史悲劇重演。」

除了日本政要，台灣亦首度派出代表出席儀式，由駐日代表李逸洋獻花致意。聯合國秘書長古特瑞斯亦發聲明指出，「當年造成毀滅的武器，如今再次被視為威嚇手段。」呼籲各國從廣島的悲劇中汲取教訓，將核武歷史轉化為和平行動的動力。

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