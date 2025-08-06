赴日旅遊晚上7點後「必去1地」！全場推爆：生魚片只要3折

▲許多人會到日本超市挖寶。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

日本是台灣人最喜歡的國家，加上日幣貶值，購物毫不手軟，不少人一年已經去玩了好幾趟，就有網友表示，每次去日本玩，晚上最後一個行程一定會去當地超市，搶購打折的生魚片、便當、炸物、涼菜和烤串等，從八折到對折都有。貼文曝光，許多網友也喜歡到超市買打折商品，「折扣都很漂亮」。

有網友在PTT發文，「日本超市晚上生熟食折扣很敢給？」每次去日本玩，晚上的行程一定會排當地的超市，因為晚上7點過後，生鮮食品都有折扣，像是生魚片、便當、炸物、涼菜和烤串等，從八折到對折都有，打折後價格相當吸引人，配上一罐日本啤酒，就是一頓經濟又滿足的宵夜。

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貼文曝光，網友狂點頭，「不然就要丟掉啦，就算1折回收，成本也加減賺」、「看到工作人員一邊貼折扣貼紙，旁邊的人一邊跟在後面拿」、「蠻多窮遊的都是靠這個阿」、「三折買到生魚片真的爽吃」、「有買過買一送一的日式炒麵」、「當宵夜超爽」、「當宵夜不錯啊，便宜壽司超讚」、「上次去買到一盒燒烤雞心應該有20顆，才台幣不到50元，超級便宜」

也有網友指出，台灣的超市也有即期品打折優惠，「我們也有友善食光」、「全聯快過期的麵包，都打對折起跳」、「友善時光65折也不差，大賣場快過期熟食也是對折賣」、「台灣超商的東西其實也很好吃，搭配上打折後，CP值很高」。

呼應9月16日「國際臭氧層保護日」以及面對全球自然環境惡化等議題，7-ELEVEN展開「產銷永續」計畫，期望在2030年剩食減半目標，推出「i珍食」計畫。全家便利商店也推出「友善食光」機制，增加報廢食品的銷售機會，減少浪費食物問題。

此外，星巴克也有「7折珍食計畫」，在全台各個門市指定食品，包括麵包、點心、三明治、蛋糕及現烤類食物，只要當日凌晨過賞味期限的話，就會在當天晚間7點之後以7折的價格販售。

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