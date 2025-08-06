廉航慘虧20億元！香港快運：地震預言害旅客不敢去日本

▲香港快運。（圖／翻攝HK Express）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港廉航品牌香港快運（HK Express）上半年由盈轉虧，虧損達到5.24億港元（約20億元新台幣）。對於虧損的原因，香港快運表示，主要是旅客受到地震傳聞影響暫時避免前往日本等傳統熱門目的地，以及新航線需要時間發展。

《香港電台》報導，香港快運上半年客運收益30.04億元，與去年差不多，載客量達380萬人次，日均載客約2.1萬人次，年增約34%，但運載率下跌6.1個百分點至78.9%。

香港快運表示，上半年稅前虧損5.24億港元，對比去年同期盈利6600萬港元（約2.5億元新台幣），主要是由於旅客受地震傳聞影響而暫時避免前往日本等傳統熱門目的地，以及新增的航線需要時間發展。

香港快運提到，公司繼續面臨短期挑戰，前往日本的機票預訂有所回升，但尚未回復至正常水平。

香港快運強調，公司已迅速擴展航線網絡，隨著快運持續發展、提高效率，以及進一步鞏固基礎，預期將會帶來盈利。

日本漫畫家龍樹諒在著作中預言，日本2025年7月將發生大災難，日本與菲律賓之間的海域將發生強烈地震，導致日本受到海嘯襲擊，海嘯的高度比311大地震時還高3倍，並導致大面積陸地隆起，令香港、台灣、菲律賓連在一起。

▼日本漫畫家龍樹諒的作品。（圖／翻攝文藝社）

