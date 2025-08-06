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社會 社會焦點 保障人權

兩人都是外送員嘉義女殺夫　嘉義地檢：犯保分會已介入協助

▲嘉義地檢署對涉案10人提起公訴。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義地檢署公開說明家暴傷害致死案件偵辦進度。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義發生殺人血案，一對同為外送員的夫妻，疑因家庭經濟問題發生爭執，妻子憤而持刀刺死丈夫，嘉義地檢署認為此一家暴傷害致死案件，屬於社會重大矚目案，有必要適度公開說明，罕見主動說明。

嘉義地檢署表示，嘉義縣水上鄉於今（6）日凌晨，發生一起人倫悲劇，持刀傷害配偶致死案件，嘉義地檢署蔡宗熙檢察長獲報，相當重視，立即指派王輝興檢察官啟動偵查程序，即刻指揮員警詳細蒐證，並由偵查及公訴檢察官建立工作小組，就將來進行國民法官法案件審理所需之相關證物扣案，於今日上午經警報驗後，迅速至嘉義市立殯儀館相驗，並擇期解剖，查明死因，確認刑事責任歸屬。

嘉義地檢署表示，極度重視社會安全網之建構，該案除本職依法偵辦、查明事實外，更致力於整合社會支援系統，以被害人權益保障為核心，提供溫暖有感之柔性司法保護措施。

▲▼ 犯罪被害人保護協會臺灣嘉義分會專員，與死者之弟媳蘇小姐） 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲ 犯罪被害人保護協會臺灣嘉義分會專員，與死者之弟媳蘇小姐(圖右) 。（圖／嘉義地檢署提供）

犯罪被害人保護協會嘉義分會亦同時啟動即時關懷機制，由專責人員聯繫家屬，提供法律諮詢、心理支持及相關資訊，陪伴家屬處理後續事宜，凝聚力量，協助家屬面對突發狀況。

另，犯罪被害人保護協會臺灣嘉義分會獲知訊息後，隨即啟動即時關懷機制並於6日上午由分會專員即於地檢署進行相驗程序期間，前往嘉義市立殯儀館主動關懷案家，了解其當前需求與後續支援方向。除陪同家屬完成相驗事宜外，分會亦提供法律諮詢、心理支持及犯罪被害補償金等相關資訊，並關懷慰問案家成員。


後續，嘉義分會已聯繫嘉義縣社會局，並將與相關網絡單位合作，共同提供案家必要之協助與資源支持，期盼在悲痛之際，能給予家屬實質的關懷與力量，陪伴他們度過艱難時刻。
 

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