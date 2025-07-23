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青春不沾毒！嘉義地檢署舉行籃球賽　反毒兼打詐

▲▼ 嘉義地檢署與青年朋友站一起！籃球鬥牛尬反詐，青春不沾毒！ 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉義地檢署與青年朋友站一起！，藉由推動籃球鬥牛宣導反詐，青春不沾毒！ 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著社會各界法治觀念日益提升，打擊毒品和詐騙已成為社會的共同責任。臺灣嘉義地方檢察署為強化青少年法治觀念與公民意識，積極響應「青春專案」，於民國114年7月19日與嘉義縣竹崎鄉公所、嘉義縣警察局竹崎分局、救國團竹崎鄉團委會等單位合作，在歷史悠久的「竹崎團委盃青少年3對3籃球賽」中，舉辦一場別開生面的反毒打詐宣導活動。

▲▼ 嘉義地檢署與青年朋友站一起！籃球鬥牛尬反詐，青春不沾毒！ 。（圖／嘉義地檢署提供）

儘管當日天公不作美，仍澆不熄參賽選手的熱情與青春活力。本次宣導活動由嘉義地檢署觀護人組長張耀中帶隊，並邀請嘉義榮譽觀護人協進會張坤智理事長及林文盛榮譽觀護人一同參與，透過互動方式，深入淺出地向青少年講解毒品與詐騙的危害，提升他們的自我保護能力。

本署特別提醒在場學子，近年來新興毒品氾濫，毒販為逃避查緝並增加新鮮感，常將毒品偽裝成飲料、零食，甚至摻入香菸，並趁機在KTV、夜店或音樂祭等場所散播。青少年務必提高警覺，切勿因一時好奇而誤觸毒品，造成終身遺憾。

▲▼ 嘉義地檢署與青年朋友站一起！籃球鬥牛尬反詐，青春不沾毒！ 。（圖／嘉義地檢署提供）

此外，詐騙集團也日益猖獗，常以「輕鬆賺錢」作為誘餌，鎖定青少年涉世未深的人性弱點，誘使他們淪為詐騙集團的「車手」，從事提領贓款等不法行為。本署特別強調，青少年千萬不可輕信高報酬誘惑，更不可輕易將金融帳戶或個人資訊交給他人使用，以免在不知情的情況下成為詐騙集團的幫兇，觸犯法律。

毒品與詐騙犯罪嚴重影響社會安定與人民生活。本署再次重申，將持續強力偵辦各類詐欺、毒品案件，並積極掃蕩企圖滲透校園的黑道幫派集團。這些不法分子常利用新興毒品逐步誘使青少年成癮，進而控制其從事詐騙、洗錢、販毒等犯罪活動。地檢署呼籲所有青少年，應樹立正確的金錢觀念，提高警覺，堅決拒絕黑幫誘惑，以免葬送美好青春，毀掉大好前程。

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