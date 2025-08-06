自稱「防癡漢」！陸女在橫濱車站刺傷人　戒指按一下彈出小刀

▲中國女用「防癡漢戒指」刺傷日本人，網友驚呼根本女刺客。（示意圖／pixabay）

圖文／鏡週刊

日本近期發一起傷害案件，1名30多歲女性在車站遭中國女子刺傷，警方逮捕後深入調查發現，凶器竟是一枚戒指，只要按一下按鈕，戒指就會彈出小刀，讓日網友瞠目結舌，直呼她根本就是刺客。

這起事件發生在7月28日，根據《TBS NEWS》報導，35歲中國籍女性潘康，於JR東海道線上橫濱站等車時，疑不滿1名女性插隊，頓時勃然大怒，持刀刺傷其右臂，造成被害女子輕傷，而潘康也被逮捕。

警方一調查有不得了發現，潘康使用的凶器是一個2公分「戒指」，當中卻暗藏機關，只要按下按鈕，就會彈出約6毫米的小刀。

▲中國女的防癡漢戒指暗藏機關，按一下就會彈出小刀。（圖／翻攝YT@TBS NEWS DIG Powered by JNN）

潘康坦承犯行，並辯稱會隨身攜帶這個戒指是為了「防癡漢」。不少日本網友看到新聞後驚呼「她是殺手嗎？」「中國刺客」「這完全就是暗器」「又是中國人」。

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