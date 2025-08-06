TBC「單方面」更換4頻道62萬用戶受難　STBA 4聲明重轟：損失慘重

記者蘇晟彥／台北報導

TBC（台灣寬頻通訊） 5日深夜無預警、單方面移頻，將4人氣頻道更換成其他代替播出，事前雖有通報NCC審驗，但並未通過。對此，STBA（中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會）也發出4點聲明嚴厲斥責，強調本次大斷訊之範圍與時間累積，已導致頻道商損失慘重，本會深感憂心，盼主管機關、相關單位能儘速恢復。



TBC與中嘉集團戰事早有所聞，之前就在頻道授權條件上長久無共識，雙方因為節目內容爭吵許久，對此，針對TBC無預警移頻一事，中嘉集團隨即發出聲明，強調TBC至今仍欠3.45億授權費，更未提出任何還款計畫，而主管機關NCC表示，TBC確實有遞送頻道變更計畫，但並未通過。

STBA聲明稿全文：

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本會多個會員頻道於今(6日)凌晨，突遭系統業者違法大斷訊，高達62萬多訂戶無法繼續收視，本會深感震驚與遺憾。

本會特此嚴正聲明，頻道異動事涉重大，影響觀眾權益以及頻道產業能否良性維運，不容違法亂紀，應當謹守法定程序，本會籲請相關之中央與地方政府，應能有效督促監理，盡快回復正常，降低合法頻道之損失，確保消費者權益。

本會會員位於有線電視基本服務區塊之TVBS歡樂台、八大第一台、八大綜合台、Discovery等多個頻道，於今天凌晨六點起，忽遭有線電視系統業者台灣寬頻(TBC)全面斷訊，斷訊地區包括桃園市南區、新竹縣、苗栗縣北區、苗栗縣南區、以及台中市，總用戶數高達62.27萬餘戶。本會會員今天立刻接獲大量觀眾投訴，對於突然無法收看所喜愛之原頻節目，深感權益受到重大損害。

頻道異動屬重大監理事項，依法明定係採「許可制」，並非任何一方可以恣意妄為，相關規範包括:

1.《有線廣播電視法》第29條，系統經營者有變更時，應向中央主管機關申請

許可變更或報請備查，系統商未經NCC許可、逕行變更頻道，已違反營運

計畫。

2.《有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及類型變更許可辦法》第2條，除

因頻道供應事業終止經營而須停播該基本頻道外，有線廣播電視系統經營者

之基本頻道新增、停播、位置異動，應申請頻道之規劃及其類型變更許可。

3.《有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法》第4條，

系統經營者申請頻道之規劃及其類型變更時，應檢具下列文件向中央主管

機關申請許可(略) 。

4. 有線電視系統商每年經地方政府費率審議後，與觀眾簽訂收視契約，也有其

應履行之契約義務與消費者保護。

本次事件起因於系統業者與頻道代理商間之糾紛，頻道無辜代罪受過，本會頻道長期投入大量心力與資源，採集製播多元內容服務觀眾，然有線電視系統商(代理商)間之攻防手段，受擠壓的往往卻是頻道的生存空間與消費者權益，本次大斷訊之範圍與時間累積，已導致頻道商損失慘重，本會深感憂心。



頻道何辜？觀眾何辜？本會懇盼系統商(代理商)能珍惜本會頻道長期以來的努力、能真正重視消費者既有的權益；本會也籲請中央與地方政府以及相關單位，積極協助，盡快化解此次大斷訊危機，讓頻道產業能有基本的良性營運空間，讓消費者權益依法受到保障。

