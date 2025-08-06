劉柏君率北投國中壘球隊赴美　首參加貝比魯斯16U女子壘球世錦賽

▲無任所大使劉柏君近日帶領北投國中女子壘球隊前進美國阿拉巴馬州，參加「2025貝比魯斯聯盟16U女子壘球世界錦標賽」。（圖／劉柏君臉書）



記者陶本和／台北報導

無任所大使劉柏君近日帶領北投國中女子壘球隊前進美國阿拉巴馬州，參加「2025貝比魯斯聯盟16U女子壘球世界錦標賽」。這是台灣首次有女子隊伍打進這項賽事，成為爭取冠軍的六支隊伍之一，當地台僑表示，「等了40年終於等到台灣囝仔！」

▲▼無任所大使劉柏君（坐者）近日帶領北投國中女子壘球隊前進美國阿拉巴馬州，參加「2025貝比魯斯聯盟16U女子壘球世界錦標賽」，並在賽前陪練，穩定小將們的狀況。（圖／劉柏君臉書）

此行帶隊的劉柏君，除了無任所大使的身份，同時也是台灣第一位棒球女主審，長年致力推動女性參與運動產業，積極在國際舞台提升台灣能見度。她不僅曾是國際球場上極少數的女性主審，也積極為運動平等付出努力，並激勵更多女性投入運動領域當中。

北投國中女壘隊的女孩們不僅獲得出國比賽的難得經驗，也在賽事之餘與外國選手互動交流、交換禮物，還在劉柏君的安排下前往國務院參訪。一行人的到來讓當地台僑相當驚喜，為了表示支持，還將全體隊員帶到體育用品店，大方贊助手套和防守面罩。

▲無任所大使劉柏君近日帶領北投國中女子壘球隊前進美國阿拉巴馬州，參加「2025貝比魯斯聯盟16U女子壘球世界錦標賽」，讓當地台僑（中）邱爺爺非常驚喜。（圖／劉柏君臉書）



對此，美國媒體《Times Daily》以「Softball tournament brings international flair」為題報導這場國際壘球盛事，文中特別提到這支來自台北市北投國中的隊伍，大家對於遠赴重洋、首次踏上美國球場，感到期待與興奮。

今年的賽事包括33支壘球隊參加貝比魯斯世界大賽，以及23支棒球隊參加卡爾瑞普肯世界大賽，這兩項賽事都隸屬於貝比魯斯世界大賽聯盟。根據貝比魯斯世界大賽網站，參賽隊伍分別來自台灣、澳洲、荷蘭和波多黎各，與來自阿拉巴馬州（包括主辦城市佛羅倫斯）以及愛達荷州、加州、佛州、賓州等隊伍同台競技。

貝比魯斯聯盟（Babe Ruth League）為美國歷史悠久的青少年棒壘球賽事系統，長年鼓勵青少年參與運動並拓展國際視野，其中此次女子壘球U16組由北投國中脫穎而出取得代表權。

▼無任所大使劉柏君近日帶領北投國中女子壘球隊前進美國阿拉巴馬州，參加「2025貝比魯斯聯盟16U女子壘球世界錦標賽」，登上美國媒體《Times Daily》。（圖／劉柏君臉書）

