美中初步協議將到期　川普鬆口「延長可能性高」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日表示，美中雙方「非常接近達成協議」，準備延長現行貿易休戰協議。該協議原先目的是降低雙方互徵關稅的行動，並放寬部分對稀土磁鐵及特定技術的出口限制。

根據《彭博社》報導，川普近日接受CNBC專訪時表示，「雖然不是非談成不可，但我認為我們會達成一個不錯的協議。」他也補充，美中當前關係「相處得相當不錯」。

不過，川普淡化了與中國國家主席習近平會面的急迫性，強調只有在談成協議的情況下，他才願意與習近平見面，「如果談成了，我大概會在年底前會一會習主席；但如果沒談成，就不會有會面。」

川普笑稱，「飛過去要19個小時，是很長的一趟飛行。不過在不久的將來，我應該會去。」

目前美中之間的暫時貿易休戰協議，曾一度緩和雙方升溫的經貿衝突，並針對稀土磁鐵與部分技術產品的出口限制進行鬆綁。該協議同時為兩國釐清更多爭議，包括涉及芬太尼（fentanyl）走私的關稅問題，爭取到更多協商時間。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週與中國國務院副總理何立峰在瑞典斯德哥爾摩會談，這是雙方三個月內第三次會晤。

儘管中方官員與官媒對結果態度正面，但協議能否續簽，依舊充滿變數。貝森特也坦言，是否延長協議，最後仍得由川普拍板定案。