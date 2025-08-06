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新手媽媽「打包胎盤」回家吃！打成冰沙　讚防產後憂鬱

▲▼孕婦,懷孕,生產,分娩。（圖／CFP）

▲英國一名媽媽分享自己吃胎盤的經歷。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

英國一名女性認為食用胎盤能夠預防產後憂鬱、減緩出血，甚至改善缺鐵問題，因此在生產前特地和丈夫買好保冷袋，要將胎盤打包帶回家。儘管分娩過程混亂不已，但她的丈夫仍不忘要求醫師讓他們把胎盤帶回家。事後，她更將胎盤分次加入冰沙中攪拌服用。

根據《每日郵報》報導，英國女子朱迪吉布森（Jodie Gibson）在看到英國DJ卡爾文哈里斯（Calvin Harris）在IG上曬出未婚妻維克（Vick Hope）服用胎盤膠囊的照片後，分享了自己「吃胎盤」的親身經驗。

朱迪說，她32歲懷第一胎時，從產前課程中首次接觸到「食用胎盤」的概念。雖然沒有明確科學證據，但有說法認為這樣做能減緩產後憂鬱、促進止血，包含山羊、牛、馬以及狗等許多動物也會在生產後吃掉孩子的胎盤，因為這是一種非常優良的營養來源。

她坦言自己被吸引，畢竟剛生產完身體很虛弱，若能有任何方法讓育兒初期舒適一些，她都值得一試。她以前甚至曾花了400英鎊（約新台幣1.5萬元）購買含有羊胎盤成分的乳霜。經由助產士介紹，她找到一名提供「胎盤膠囊製作」的人，只要花150英鎊（約新台幣6千元）就能協助產婦將胎盤製成膠囊與滴劑。

朱迪原本打算在家自然分娩，但是羊水破了之後，卻發現有胎便，因此被緊急送往醫院催生。當時生產過程混亂，但她突然想起胎盤計劃，於是就在住院前連忙跑去買了保冷袋，想把胎盤帶回家。

分娩期間，陪產的丈夫也不忘要求婦產科醫師將胎盤留下。而她的丈夫則連忙將胎盤帶回家，放進冷凍庫保存。生產結束的朱迪感到極度虛弱，她想起以前曾經讀到過，胎盤富含幹細胞，有助於女性身體在產後自我修復，於是她連忙請丈夫回家拿胎盤，並和其他冷凍水果一起打成冰沙，讓她喝。

沒想到隔天她的情況很快就好轉，出血減少，雖然不確定是否是心理作用，但隔天就能出院了。儘管她曾一度懷疑，自己當初生產時打的催生藥物，可能會殘留在胎盤裡，但她仍在產後復原期間持續服用胎盤膠囊。

 
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