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大陸 大陸焦點 特派現場

陸28歲女子不理長期口臭　健檢查出「胃癌前病變」

▲▼胃痛,中醫師,泰昌堂。（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲28歲女子因口臭查出胃癌前病變：父親也曾因口臭查出胃癌。（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者任以芳／綜合報導

大陸河南一28歲女子洋洋（化名）長期被口臭困擾，至少有五年時間，日前做體檢時查出幽門螺旋桿菌持續感染。胃鏡結果顯示，其為萎縮伴腸化，已處於胃癌前病變狀態。醫生提醒，幽門螺旋桿菌感染是胃癌的重要誘因之一，早期篩查與治療十分重要。

綜合陸媒報導，該女子父親也曾因長期口臭就醫，最終被確診為胃癌，目前術後六個月仍在恢復中。

洋洋表示，自己上大學時經常點外賣，並且每頓飯都是重油重鹽重口、辛辣刺激的食物，甚至愛吃辣，能生吃小米辣，也為健康埋下了隱患

確診後，她的體重在短時間內驟降30斤，身體與心理均承受巨大壓力。不過，這段經歷也讓她對生活有了新的感悟，她表示，自己和父親生病後，她不再過度內耗，而是更加珍惜當下的每一刻。

▲▼5個顧胃好習慣。（圖／Unsplash）

▲長期吃重油、重鹹、辛辣食物也會傷胃。（圖／Unsplash）

資料顯示，幽門螺旋菌是一種在胃黏膜上發現的革蘭氏陰性螺旋桿菌，生長在微氧環境，氧化酶和過氧化氫酶陽性，有光滑的細胞壁及1-5根鞭毛，後者套入鞘內且末端呈球狀。

幽門螺旋菌會降低胃內的酸度，使原來不能在胃內存活的細菌得以繁殖，破壞胃粘膜，使胃酸腐蝕正常組織，潰瘍經久不愈，潰瘍長期存在容易穿孔，細胞異生，癌變。2017年，國際衛生組織首次將幽門螺旋桿菌收錄在一類致癌物清單中。

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胃癌幽門螺旋桿菌口臭飲食習慣健康

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