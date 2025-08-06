摘器官前「病患還會動」　器捐組織竟催醫師：繼續開刀

▲一個器捐組織被指控，施壓醫師不顧病患生命跡象，繼續摘除手術。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國新墨西哥州一名女病患接受器官捐贈手術前，被發現仍有生命跡象，甚至還會動。未料，「新墨西哥州捐贈者服務」（New Mexico Donor Services）人員卻要求醫師不顧病患，繼續進行手術。

2022年，妲內拉（Danella Gallegos）因為一起不明醫療狀況而陷入昏迷，住進阿布奎基的長老會醫院（Presbyterian Hospital）。家屬得知她可能永遠無法康復後，絕望地同意捐贈器官，並且聯繫器官捐贈組織，展開準備工作。

不過，家屬卻發現，妲內拉顯然仍有生命跡象，因為她出現流淚反應，被握住手時甚至動了。術前檢查也顯示，儘管妲內拉陷入深度昏迷，卻仍能依照指令眨眼，就連醫師也相當詫異。

Comatose woman woke up moments before organ harvesting surgery... but pushy donor boss 'told doctors to operate anyway' https://t.co/QxB5XyNQcp — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 5, 2025

《紐約時報》報導，上述種種跡象顯示，妲內拉仍有生命跡象，來自「新墨西哥州捐贈者服務」的協調員，卻要求替病患注射嗎啡，並且繼續摘除器官。幸好，值刀醫師堅持拒絕，並且強硬中止手術程序，最終挽救了一條性命。

現年40歲的妲內拉如今已完全康復，她受訪時回憶，「我覺得很幸運，但想到事情差點出現不同結局，就覺得非常瘋狂。」

該院醫護人員指控，「新墨西哥州捐贈者服務」會施壓醫護人員不顧疑慮展開器官摘除手術。資深護理師涅娃（Neva Williams）批評，「他們只在乎取得器官，態度非常咄咄逼人，令人作嘔。」

不過，「新墨西哥州捐贈者服務」否認指控，強調不會干預醫療決策。長老會醫院則表示，整個捐贈程序都由該組織負責，該院目前已針對此案展開調查。