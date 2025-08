摘器官前「病患還會動」　器捐組織竟催醫師：繼續開刀

▲一個器捐組織被指控,施壓醫師不顧病患生命跡象,繼續摘除手術。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

美國新墨西哥州一名女病患接受器官捐贈手術前,被發現仍有生命跡象,甚至還會動。未料,「新墨西哥州捐贈者服務」(New Mexico Donor Services)人員卻要求醫師不顧病患,繼續進行手術。

2022年,妲內拉(Danella Gallegos)因為一起不明醫療狀況而陷入昏迷,住進阿布奎基的長老會醫院(Presbyterian Hospital)。家屬得知她可能永遠無法康復後,絕望地同意捐贈器官,並且聯繫器官捐贈組織,展開準備工作。

不過,家屬卻發現,妲內拉顯然仍有生命跡象,因為她出現流淚反應,被握住手時甚至動了。術前檢查也顯示,儘管妲內拉陷入深度昏迷,卻仍能依照指令眨眼,就連醫師也相當詫異。

Comatose woman woke up moments before organ harvesting surgery... but pushy donor boss 'told doctors to operate anyway' https://t.co/QxB5XyNQcp