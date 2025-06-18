　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

讓愛不留遺憾！　奇美醫院籲器官捐贈註記

▲奇美醫院舉辦器官捐贈宣導週活動，受贈者獻花感謝醫療團隊，傳遞生命的延續與希望。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院舉辦器官捐贈宣導週活動，受贈者獻花感謝醫療團隊，傳遞生命的延續與希望。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

不是醫師，也能救人一命！奇美醫院響應「114年全國器官捐贈宣導週」，18日至20日舉辦多場器捐宣導活動，呼籲民眾主動註記捐贈意願，讓大愛不再等待、讓希望不再遺失，奇美醫院強調：「一個簽名，可能改變一條生命的走向。」

▲奇美醫院舉辦器官捐贈宣導週活動，受贈者獻花感謝醫療團隊，傳遞生命的延續與希望。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「感謝17年前那位我不認識的捐贈者，是你讓我得以重生。」現年53歲的吳芷均，在32歲時因腎衰竭展開長達4年的洗腎生活。每週三天風雨無阻報到，水量攝取也需嚴格控制，一度讓她幾乎放棄人生。直到36歲那年，她接到腎臟移植通知，從此擺脫洗腎束縛，展開嶄新生活。術後健康恢復的吳芷均，不僅重拾自由，更積極投入器官捐贈宣導，向社會傳遞生命重生的故事。她感性表示：「我會用健康的身體努力生活，將這份無名的愛延續下去。」

▲奇美醫院舉辦器官捐贈宣導週活動，受贈者獻花感謝醫療團隊，傳遞生命的延續與希望。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院自1999年完成首例器官捐贈手術以來，至今累計已完成878例器官與組織捐贈移植。每個數字背後，都是一位勇敢捐贈者的愛與選擇，也是一位等待者重生的起點。

▲奇美醫院舉辦器官捐贈宣導週活動，受贈者獻花感謝醫療團隊，傳遞生命的延續與希望。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲奇美醫院舉辦器官捐贈宣導週活動，受贈者獻花感謝醫療團隊，傳遞生命的延續與希望。（圖／記者林東良翻攝，下同）

首席醫療副院長田宇峯表示，器捐不僅是醫療選擇，更是生命傳承的開始。此次宣導週活動除設有器官捐贈故事展、勸募打卡贈品及有獎問答，也邀請受贈者獻花致謝、醫師現場簽署同意卡，號召更多人「健保卡上留愛，讓希望永不凋零」。
▲奇美醫院舉辦器官捐贈宣導週活動，受贈者獻花感謝醫療團隊，傳遞生命的延續與希望。（圖／記者林東良翻攝，下同）

根據「器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心」統計，截至2024年，全台仍有11259人等待器官移植，腎臟需求更高達8574人。然而器官來源有限，成功移植機會難求。

▲奇美醫院舉辦器官捐贈宣導週活動，受贈者獻花感謝醫療團隊，傳遞生命的延續與希望。（圖／記者林東良翻攝，下同）

田宇峯指出，病人未事先表達意願，往往讓家屬在關鍵時刻因壓力與悲傷而無法決定，進而錯失捐贈良機。他呼籲，民眾可透過健保行動快易通APP或至醫院現場，由院方協助完成註記，讓自己的意願在最需要時刻成為堅定支持。
一個簽名，就是改變世界的力量。

▲奇美醫院舉辦器官捐贈宣導週活動，受贈者獻花感謝醫療團隊，傳遞生命的延續與希望。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024年健保卡器捐註記人數已達46678人，奇美醫院期盼這份數字持續增加。田宇峯感性呼籲：「每一位完成註記的人，都是希望的傳遞者。現在的決定，就是明天的奇蹟。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 4721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小資0050首日刷24萬張天量、飆800萬零股　「折價收盤」
「啦啦隊正妹」爆新歡上演接送情被拍　IG發聲了
防災包爆熱潮！小北百貨「1張圖」超神　網點頭：都看這張準備
小S過47歲生日落淚！Lily曝媽媽近況真情告白
明防午後雷陣雨「西半部最劇烈」　一圖看降雨趨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本頂級超市QUEEN'S ISETAN社長來訪　台日談台南鮮果上架合作

空污監測新利器！中大「特務AP」投入樹林社區空污監測巡邏

讓愛不留遺憾！　奇美醫院籲器官捐贈註記

台東首創「監獄樂齡工場」　跨機關攜手關懷高齡收容人

高鐵桃園站協助方舟教養院　台中一日行

饒慶鈴視察社福與文化工程　打造宜居願景持續前行

茶改場南遷選址爆爭議！　馬文君：4年前就批政治決策

校園心理健康宣導啟動　台東衛生局推廣自殺防治3步驟

斗六夜市5善人合捐救護車　回饋社會守護生命

夏戀嘉年華7／23熱力登場！25組卡司接力熱唱　連嗨5天免費入場

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【高冷的都市搞笑女】#李雅英 搞怪跳「加速版32撞」#李珠珢 #南珉貞爆笑秒跟上

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

【驚險救援】女子喝水嗆到！　友人摳喉急救網全嚇傻

日本頂級超市QUEEN'S ISETAN社長來訪　台日談台南鮮果上架合作

空污監測新利器！中大「特務AP」投入樹林社區空污監測巡邏

讓愛不留遺憾！　奇美醫院籲器官捐贈註記

台東首創「監獄樂齡工場」　跨機關攜手關懷高齡收容人

高鐵桃園站協助方舟教養院　台中一日行

饒慶鈴視察社福與文化工程　打造宜居願景持續前行

茶改場南遷選址爆爭議！　馬文君：4年前就批政治決策

校園心理健康宣導啟動　台東衛生局推廣自殺防治3步驟

斗六夜市5善人合捐救護車　回饋社會守護生命

夏戀嘉年華7／23熱力登場！25組卡司接力熱唱　連嗨5天免費入場

政二代被控吸金安平落網　南檢聲請羈押禁見顏純左之子

布萊德彼特《F1》首映攜32歲女友放閃！飆速300公里親上陣　影評狂讚年度最爽

「建二代」想入手自家新案　4樓親友價俗百萬該買嗎？

「夏日6款香氛身體噴霧」盤點　一噴輕盈療癒包裹肌膚

房客想打造「極簡風」私自賣掉餐桌　屋主氣炸

日本頂級超市QUEEN'S ISETAN社長來訪　台日談台南鮮果上架合作

空污監測新利器！中大「特務AP」投入樹林社區空污監測巡邏

《進擊的巨人》音樂會3分鐘完售！　粉絲敲碗成功「10/22加場」售票日公開

刑事小隊長涉向應召站索賄遭停職　法官認「欠缺證據」判無罪

讓愛不留遺憾！　奇美醫院籲器官捐贈註記

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

地方熱門新聞

軍用卡車右轉撞飛機車！騎士夫妻檔1死1傷

小北百貨推亮黃防災包聯手日台專家打造實用避難包

新北6.4萬戶明停水23小時　緊急設6供水站

5G教學領航台南16校狂掃22獎六都得獎率最高

貨車拖行小黑狗　動防所出手了

高雄驚現「1.5公尺天坑」！畫面曝光

把握治療時機　鐘育志：SMA不再是無藥可治

台南480件小二甲遭爆違法發電蔡育輝怒轟不撤照就告發！

新北現場徵才6／19中和登場　800職缺拚就業促媒合

台南敬老卡無點數可搭車陳亭妃聯手7議員籲補破網

國際獅子會世界總會長　拜會300 B3區　

林保署林班保育治理工程首獲「建築界奧斯卡」全球卓越建設獎

藝群醫美第21家診所進駐桃園藝文特區打造醫美新標準

平凡市民捐贈救護車！台南安南區毛金桂用積蓄守護生命線

更多熱門

相關新聞

女童發燒41度癱軟永康警鳴笛開道5分鐘急送奇美醫院

女童發燒41度癱軟永康警鳴笛開道5分鐘急送奇美醫院

台南1名年僅2歲的女童外出途中突發高燒41度、全身癱軟無力，正值假日車流高峰，家長求助無門之際，緊急奔入永康分局復興派出所求援，所內員警聞訊立刻驅車鳴笛開道，5分鐘內成功將女童送抵奇美醫院急診，爭取黃金救治時間，家長十分感動頻頻致謝。

國內仍萬人在等待器捐救命「近8成等腎臟」

國內仍萬人在等待器捐救命「近8成等腎臟」

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

雲林55歲婦辭世遺愛　捐出眼角膜助兩人重見光明

雲林55歲婦辭世遺愛　捐出眼角膜助兩人重見光明

埔榮破除「安寧等於放棄生命」迷思

埔榮破除「安寧等於放棄生命」迷思

關鍵字：

奇美醫院器官捐贈註記

讀者迴響

熱門新聞

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！女兒生下寶寶

韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化」驚悚照曝光！

遊艇大亨撿屍性侵還拍變態淫照　判賠135萬

2000年前青銅器好眼熟　竟撞臉Labubu

陳冠希頭等艙爆口角！嗆空服：我會讓你丟工作

伊朗官媒釋出「核彈影片」！　警告意味濃厚

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

更多

最夯影音

更多

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面