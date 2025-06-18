讓愛不留遺憾！　奇美醫院籲器官捐贈註記

▲奇美醫院舉辦器官捐贈宣導週活動，受贈者獻花感謝醫療團隊，傳遞生命的延續與希望。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

不是醫師，也能救人一命！奇美醫院響應「114年全國器官捐贈宣導週」，18日至20日舉辦多場器捐宣導活動，呼籲民眾主動註記捐贈意願，讓大愛不再等待、讓希望不再遺失，奇美醫院強調：「一個簽名，可能改變一條生命的走向。」

「感謝17年前那位我不認識的捐贈者，是你讓我得以重生。」現年53歲的吳芷均，在32歲時因腎衰竭展開長達4年的洗腎生活。每週三天風雨無阻報到，水量攝取也需嚴格控制，一度讓她幾乎放棄人生。直到36歲那年，她接到腎臟移植通知，從此擺脫洗腎束縛，展開嶄新生活。術後健康恢復的吳芷均，不僅重拾自由，更積極投入器官捐贈宣導，向社會傳遞生命重生的故事。她感性表示：「我會用健康的身體努力生活，將這份無名的愛延續下去。」

奇美醫院自1999年完成首例器官捐贈手術以來，至今累計已完成878例器官與組織捐贈移植。每個數字背後，都是一位勇敢捐贈者的愛與選擇，也是一位等待者重生的起點。

首席醫療副院長田宇峯表示，器捐不僅是醫療選擇，更是生命傳承的開始。此次宣導週活動除設有器官捐贈故事展、勸募打卡贈品及有獎問答，也邀請受贈者獻花致謝、醫師現場簽署同意卡，號召更多人「健保卡上留愛，讓希望永不凋零」。



根據「器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心」統計，截至2024年，全台仍有11259人等待器官移植，腎臟需求更高達8574人。然而器官來源有限，成功移植機會難求。

田宇峯指出，病人未事先表達意願，往往讓家屬在關鍵時刻因壓力與悲傷而無法決定，進而錯失捐贈良機。他呼籲，民眾可透過健保行動快易通APP或至醫院現場，由院方協助完成註記，讓自己的意願在最需要時刻成為堅定支持。

一個簽名，就是改變世界的力量。

2024年健保卡器捐註記人數已達46678人，奇美醫院期盼這份數字持續增加。田宇峯感性呼籲：「每一位完成註記的人，都是希望的傳遞者。現在的決定，就是明天的奇蹟。」