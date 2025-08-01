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鮮肉男變大叔「無套硬上」　女大生沒學乖！他上門約砲嚇爛

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲女大生太開放，慘被大叔無套硬上。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名男網友透露，遇到一位奇葩女大生，直接給租屋地址與大門密碼，屋內雜亂還狂飄異味，而且只穿一件寬鬆上衣，「一看便知道裡面啥都沒穿」，嚇得原PO性慾全消。女大生也坦言，平時就常約砲，也曾被大叔威脅硬上，原PO同情之餘，也搖頭感嘆女大生太不自愛。

一名男網友在Dcard表示，在交友軟體認識一名女大生，換LINE沒多久就約見面，對方便直接傳租屋地址與大門密碼，甚至還說「我沒鎖門，你直接進來就行了」，讓原PO錯愕不已，一度想著對方若不是神經大條，就是根本沒在怕。

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原PO抵達樓下後，還向女大生確認，但對方依舊沒有要下樓接他的意思，原PO只好自行輸入密碼進到大樓裡，同時原PO內心還上演各種小劇場，「我站在門外，門把還不敢轉下去，聽著她放很大聲的音樂，瞬間腳步有點邁不開。」

猶豫了一會後，原PO才打開房門，結果房內景象讓他超傻眼，「這是我看過最髒亂的女生房間了」，衣服、雜物全丟在地上，還有一堆沒吃完的食物，「更別提一進門就聞到的氣味...直衝腦門，連我鼻塞也治好了。」

進到屋內後，原PO頻頻左右張望，因為根本找不到能坐的地方，女大生才起身騰出一個位子，隨後原PO發現女大生全身只穿著一件寬鬆T-Shirt，「露出白花花的腿，衣服也隱隱透露著驕傲...這一看便知道裡面啥都沒穿。」

原PO坦言，他當下完全沒有任何念頭，反而好奇女大生為何敢給陌生人密碼，「不擔心碰到壞人嗎？」沒想到女大生一臉淡定回應「我已經遇過了啊」。

女大生說，平時容易約到異性，久而久之就懶得下樓接人上來，未料某次踢到鐵板，一名40歲大叔在網路上偽裝成20歲小鮮肉，她氣得要對方離開，結果對方不肯走，甚至出言威脅「要是今天不跟我做，事情不會結束」、「我知道妳這大門的密碼」。

大叔接著恐嚇她要想清楚，女大生當時嚇壞了，雖然強烈反抗，但仍被對方無套硬上，猶如「被鬼壓了一回」。

原PO聽完一陣沉默，雖然心疼女子的遭遇，但也無法忽視她依然未改掉冒險習慣，忽然間原PO的手機鬧鐘響了，假裝要回公司一趟，「我便離開了這個...髒髒屋！」

底下網友熱議，「你也滿敢的，這種情況還不怕仙人跳」、「不怕得病嗎」、「要告大叔性侵了吧」、「是紅姊嗎」、「不鼓勵約砲，但做愛要戴套，現在病很多」、「為什麼都敢跟陌生人約砲啊？最近恐怖情人的新聞不是很多了嗎」。

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