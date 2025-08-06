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青鳥女神淪小三！書店4年狂撈6700萬公帑　作家諷：寄生掠奪者

青鳥書店主打開一間自由的書店，吸引許多粉絲支持，總統賴清德在2020年還曾親自造訪。（圖／報系資料照）

▲青鳥書店主打開一間自由的書店，吸引許多粉絲支持，總統賴清德在2020年還曾親自造訪。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

青鳥書店憑藉開「開一間自由的書店」口號，成為許多民進黨支持者眼中的「聖地」，連總統賴清德在2020年副總統任內都曾前往朝聖，青鳥書店卻是爭議不斷，該店從2016年開店至今共有10間分店，如今只剩5間，「狂開狂倒」卻不妨礙該店瘋狂吸錢，青鳥文化制作有限公司從2019年到2022年間共攬下10個標案，海撈6700萬元公帑，此現象也讓文化界搖頭。

青鳥書店於2016年由蔡瑞珊創立，她主打經營「一間自由的書店」，並在台北、基隆、屏東和高雄等多縣市插旗，基隆太平青鳥還被譽為「最美望海書店」，她也因此得到許多粉絲眼中的女神。

而青鳥書店創辦至今共有10間分店，包含基隆的太平青鳥、高雄的承風青鳥、屏東南國青鳥和台北的7間分店，如今只剩基隆、高雄和台北的3間分店倖存，當中還包含已宣布結束營業、正在閉幕倒數的北藝青鳥。

青鳥書店曾在不少縣市插旗，基隆的太平青鳥書店更被譽為最美望海書店。（圖／基隆市政府提供）

▲青鳥書店曾在不少縣市插旗，基隆的太平青鳥書店更被譽為最美望海書店。

「狂開狂倒」也讓青鳥被諷為「快閃式」書店，且引發文化界反彈，長期關注文化發展的專欄作家余永寬表示，南國青鳥選在孫立人將軍行館開幕時，便有眾多孫將軍部屬反對，僅存的老部屬們及後代選擇不再提供文物展示，以消極無聲表示抗議。

余永寬提到，蔡瑞珊在南國青鳥倒閉時，曾解釋該店附近如今有7間書店，「不是完全沒留下什麼」，但附近書店成立時間都在南國青鳥前，且沒有向政府申請補助，而青鳥在連續3年都拿文化部獨立書店補助後，如今又改口稱自己不是「純的」獨立書店，而是拿完3年補助就飛回台北的企畫書店。

余永寬說，既然青鳥有拿政府補助，就該維持書店營運，青鳥書店卻要店長、店員和工讀生將主要工作都放在處理標案上，員工每天都在忙繁瑣的行政事務，導致長期身心俱疲，根本無力作好書店本業，這也導致惡性循環，最後也就沒有本地顧客上門購書。

青鳥書店究竟有多少標案要處理？根據政府採購資訊加值網，青鳥文化制作有限公司在2019年到2022年間共得到10項標案，總得標金額達6700萬餘元，其中屏東縣府標案高達4039萬元，包含1825萬元的「牡丹社事件、羅妹號事件再造歷史場域輔導執行計畫」、786萬元牡丹社事件展覽策劃與執行委託專業服務案，以及連續3屆的漫讀節預算。

而蔡瑞珊擔任董事、其「好夥伴」張鐵志擔任董事長的，一頁文化制作股份有限公司同樣收穫滿滿，在2021年到2025年間共得到23項標案，總金額達3911萬元，當中包含客家委員會1250萬元的「閱讀我庄文學家推廣」勞務採購案。

青鳥文化制作股份有限公司狂攬政府標案，2019年到2022年間的得標總金額達6707萬元。（圖／翻攝畫面）

▲青鳥文化制作股份有限公司狂攬政府標案，2019年到2022年間的得標總金額達6707萬元。

青鳥的「吸金大法」也讓文化界直搖頭，作家李志銘還曾以「寄生標案的掠奪者」來形容該店，認為縣市文化局到文化部在縱容青鳥不斷擴張，「究竟要納稅人民忍受到何時呢」，希望政府把資源放在真正重要的地方、以及能夠踏實做事之人，讓年輕人重新找回未來的希望。

蔡瑞珊回應，判賠50萬元屬家庭私事，希望外界給予個人隱私空間，此外，因公司有相關業務在日本進行，4月前往是為了澀谷五條人演唱會，同行有其他友人，因氣氛感人而相互擁抱及牽手，標案則是公司多年累積的總和，青鳥書店即將邁入第10年了，案子均是公平競爭且執行盡心盡力。

而本刊致電一頁文化和張鐵志手機都沒人接聽，傳送臉書訊息則是已讀不回，至截稿前未獲回應。

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