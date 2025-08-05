獨／破百萬品種貓送結紮竟1死！5隻傷口裂開　貓舍怒控動物醫院

記者游瓊華／台中報導

台中一家協助品種貓中途的貓舍老闆江小姐向《東森新媒體ETtoday》投訴，今年4月到6月間陸續送了11隻品種貓前往南屯區一家動物醫院進行結紮，當中包括市價破30萬元的緬因貓以及稀有的塞爾凱克捲毛貓、英國短耳貓等，全部總價值破百萬元。未料術後，11隻貓中不僅有3隻貓陸續出現發情、5隻傷口裂開情況，更有一隻英短在術後4天就死亡，讓江小姐無法接受，怒控動物醫院醫療疏失，事後更不聞不問；但動物醫院強調一切按照正常程序走，駁斥江小姐說法。

▲台中一間貓舍送11隻品種貓結紮，未料非死即傷，貓舍主人江小姐怒向媒體投訴。（非當事貓、圖／ETtoday合成）

▲在台中經營貓舍的江小姐出面指控南屯區一家動物醫院醫療疏失。（圖／記者游瓊華攝）



江小姐表示，自己經營合法貓舍，但也會協助一些不適合生育的品種幼貓尋找主人家。江小姐指出，原本有固定配合的動物醫院，過往也已經送50多隻品種貓結紮都沒問題，但固定獸醫院的醫師骨折，因此透過介紹，今年4月份開始，將接手的11隻品種貓陸續送到南屯區另一家動物醫院結紮，沒想到竟是惡夢的開始。

▲一隻送結紮的稀有品種塞爾凱克捲毛貓術後下體不斷排血，江小姐求助其他獸醫院才發現母貓卵巢根本沒拿乾淨，體內已經在發炎。（圖／投訴人江小姐提供）



江小姐指出，4月23日送了2隻母貓、1隻公貓前往南屯區動物醫院結紮，結果有一隻貓咪術後昏迷不醒，又送回醫院接受高壓氧治療；5月12日再送2公貓1母貓前往結紮，結果有貓咪傷口裂開，獸醫院助理下班後才又跑到貓舍幫打麻藥、重新縫合傷口。

▲江小姐拿出報告，表示將貓咪送到中興大學獸醫院檢查，確定送結紮的貓咪有三隻卵巢沒拿乾淨，還導致其中一隻發炎。（圖／江小姐提供）

6月6日，江小姐一口氣送了5隻母貓去結紮，結果其中一隻才1歲、沒有生育過的英國短毛貓，在手術後4天就死亡；更讓她崩潰的是，先前結紮的貓咪竟陸續出現發情狀況，甚至有一隻下體排血，緊急送往另一家醫院查看，發現是體內發炎；再進一步求助中興大學獸醫教學醫院才知道，有3隻母貓卵巢根本沒拿乾淨，怒轟動手術的動物醫院醫療疏失。

▲遭指控的動物醫院院長否認江小姐說法，強調手術等過程一切按照合法程序進行。（圖／記者游瓊華攝）



對此，遭指控的南屯區獸醫院李姓院長強調，一切手術都有按照程序進行，面對江小姐指控，他也曾上網查過ChatGPT，查到貓咪即便拿掉卵巢，也會有賀爾蒙存在，因此貓咪仍有可能在半年到一年內發情，只是江小姐不接受醫院說法、也不聽勸；至於中興大學獸醫院認證卵巢未拿乾淨的報告，李姓院長表示，至今還沒有看到報告。

▲江小姐經營貓舍也中途品種貓。（圖／記者游瓊華攝）



江小姐與動物醫院各說各話，雙方也到台中市動保處投訴對方。動保處則回應，貓舍投訴動物醫院醫療疏失、以及動物醫院投訴貓舍亂用藥部分，目前都還在調查當中。