8月戀愛運爆棚！這3星座被點名「桃花旺到擋不住」

▲ 愛神降臨！8月戀愛運最旺TOP3星座，你上榜了嗎？。（示意圖／視覺中國CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

進入8月，空氣中瀰漫著一種戀愛的味道，不只是天氣熱，連心也開始熱了起來，正是談戀愛的絕佳時機，《科技紫微網》特別點名「8月愛情運最旺」TOP3星座，快來看看你是不是正好被愛神點名，桃花旺到擋不住！

TOP 3：射手座

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單身射手：

你的人氣在八月飆升，親切感與幽默感根本是開桃花的神助攻！特別推薦多參加朋友聚會或社交活動，甚至去超市、夜市晃晃，都可能邂逅讓你心動的人。

有伴射手：

感情上半月可能會有點小爭執，但別擔心，只要用心安排一場散步約會、簡單吃頓飯，就能輕鬆化解誤會、讓甜蜜指數再升溫！

TOP 2：魔羯座

單身魔羯：

別以為桃花只屬於浪漫派，八月的你魅力十足，特別吸引成熟穩重、有能力的對象。可能是在職場、咖啡店、或搭電梯時的點頭微笑，都藏著愛情的伏筆！

有伴魔羯：

穩定感滿分的你們，最適合在這個月談論未來。晚餐後的深聊、分享日常小事，都能讓感情更緊密，一起規劃下個旅程或生活目標也很適合喔！

TOP 1：天秤座

單身天秤：

人氣高到像自帶光環，各類型對象都想認識你！你也會開始更清楚自己想要怎樣的關係。但小提醒：別一次開太多條感情線，小心好感度反而扣分！

有伴天秤：

你們的感情正處於超甜狀態，無論是撒嬌還是約會都讓彼此心花怒放。不過這個月社交機會多，記得拿捏分寸，避免讓另一半吃醋傷感情。