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內心戲爆發！　4星座戀愛風向急轉彎

▲▼情侶，吵架，男女，戀愛，分手 。（圖／CFP）

▲巨蟹座過度投入、心生懷疑。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，內心戲爆發！未來30天，巨蟹座、處女座、獅子座、雙子座戀愛風向急轉彎。

艾菲爾老師在臉書說，當天蠍座上弦月高掛夜空，一股強烈、深刻的情感能量被點燃，同時伴隨著水星下合日，內心的思緒與感受將被推向一個臨界點，這段特殊的星象能量將讓某些星座的戀愛風向急轉彎，內心的「小劇場」開始頻繁上演，導致情感關係出現緊張與不確定性。

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巨蟹座：過度投入、心生懷疑

巨蟹座朋友在未來30天，你們的戀愛危機將是最強烈的，主要是因為疑心暗生，情感過度投入。天蠍座上弦月放大了你們的敏感與多疑，讓情緒波動更為劇烈，會不自覺地開始腦補各種情節，對伴侶的每一個舉動、每一句話都過度解讀。

水星下合日的能量，則讓你們的內心戲變得更加豐富，可能因為一句不確定的話語，就開始懷疑對方的忠誠或感情深度。這種情感的過度投入與猜疑，會讓你在關係中顯得黏膩且缺乏安全感，給對方帶來巨大的壓力，最終導致情感關係的緊張與失衡。

處女座：過度分析、壓力山大

處女座朋友的戀愛危機來自於過度分析，愛情壓力山大。天蠍座上弦月的能量，讓你們更深入去挖掘關係中的每一個細節與問題，而水星下合日的影響，則讓你們的思維更加細膩、挑剔。你們會不斷在腦海中分析伴侶的行為模式、言語動機，試圖找出「完美」的愛情方程式。

然而，愛情並非數學題，你們的過度分析與批評，不僅會讓自己感到疲憊，也會讓伴侶感到喘不過氣。你們可能會因為一個微小的缺點就感到失望，或是將原本美好的情感，變成一場無盡的檢討與要求，最終讓愛情在巨大的壓力下變得沉重。

獅子座：自尊心強、陷入拉鋸

獅子座的朋友在未來30天，戀愛將陷入自尊心作祟，愛情陷入拉鋸的局面。天蠍座上弦月的深層能量，可能會讓你們的情感需求變得更加強烈，渴望得到伴侶更多的關注與肯定。然而，若感受不到預期的回應，你們的自尊心就會受到打擊。

你們可能因為伴侶的一句無心之語，就覺得自己的權威被挑戰，或是為了面子而拒絕妥協。水星下合日則讓你們在表達上變得更強硬，難以放下身段去坦誠溝通，這場「你追我躲」的拉鋸戰，讓關係中的矛盾被放大，兩人都陷入情感的僵局，使原本充滿熱情的愛情，變得充滿了火藥味。

雙子座：訊息失焦、溝通失誤

雙子座朋友的戀愛危機來自於訊息失焦，溝通出現誤差。水星下合日對溝通與思考的影響，在你們身上會格外明顯。這段時間可能會發現自己，難以清楚表達內心真實的想法，說出的話語容易被伴侶誤解。你們可能會因為多重思緒的跳躍，而讓溝通顯得東拉西扯，缺乏重點。

天蠍座上弦月的深刻能量，則讓伴侶對於溝通的真實性有更高的要求，你們的輕描淡寫或玩笑，可能被解讀為敷衍或不夠真誠。這種溝通上的頻繁失誤，會讓兩人的情感連結出現裂痕，雖然不至於立即引發大危機，但若不加留意，也可能讓感情漸行漸遠。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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