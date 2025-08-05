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《ETtoday新聞雲》AI創新計畫　再獲Google「台灣新聞數位共榮基金」

ETtoday新聞雲、東森新媒體、空拍照、宣傳照。（圖／攝影中心攝）

▲《ETtoday新聞雲》AI創新計畫再次獲得Google「台灣新聞數位共榮基金」。（圖／攝影中心攝／下同）

記者黃君瀚／綜合報導

數位經濟暨產業發展協會（DTA）今（5）日公布「nDX數位創新獎助計畫」（News Digital Transformation 數位創新獎助計畫）第三年度第一梯次評選結果，《ETtoday新聞雲》團隊以《雙引擎新聞革命：AI 賦能編採 × AI 新聞管家平台》獲選「影響力獎助專案」。

Google在2023年3月宣布投入資源支持為期3年的「台灣新聞數位共榮基金」計畫，承諾每年提供新台幣1億元協助台灣新聞相關產業推動數位轉型與產業創新，並委託DTA以獨立第三方角色負責基金管理與發放。

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對此DTA設置基金決策委員會，啟動「nDX新聞獎助計畫」，每年度舉辦2梯次徵案，邀請國內新聞組織提案申請，落實共榮基金推動台灣新聞產業創新與轉型，以及發展健全新聞生態系的目標。

《ETtoday新聞雲》第一年度第二梯以《ETtoday數位升級計畫之「資訊型快訊新聞生成器」》獲選「標準獎助專案」。計畫執行期間完成地震、天氣、台股及中職四大領域共11項生成器的開發與測試，並陸續整合至新聞編採系統中，顯著提升新聞產製效率，降低人工撰寫錯誤率，讓記者能夠立即投入專業採訪，集中精力在更有深度和價值的報導上。

《ETtoday新聞雲》於第三年度第一梯提出《雙引擎新聞革命：AI 賦能編採 × AI 新聞管家平台》計畫，成功獲選「影響力獎助專案」。本計畫旨在建構「AI賦能編採平台」與「AI新聞管家」雙平台，藉由導入AI賦能技術，協助新聞工作者擺脫重複性勞務，回歸專業核心；同時透過新聞管家強化內容個人化、無障礙傳遞，促進多元包容、重塑讀者互動體驗。

▼《ETtoday新聞雲》團隊不分晴雨晝夜，365天、24小時提供最即時新聞報導，再晚依然站在第一線。（圖／記者徐文彬攝）

▲《ETtoday新聞雲》團隊不分晴雨晝夜，365天、24小時提供最即時新聞報導。（圖／記者徐文彬攝）

以下為「nDX數位創新獎助計畫」第三年度第一梯次獲獎助名單：

影響力獎助專案

雙引擎新聞革命：AI 賦能編採 × AI 新聞管家平台
東森新媒體控股股份有限公司

新聞媒體全流程解決方案
聯合報股份有限公司

三立 AI新聞導航家: 新聞媒體數位體驗創新專案
三立電視股份有限公司

Rti × nDX 臺灣新聞數位創新提案-新住民資訊共創計畫
財團法人中央廣播電臺

標準獎助專案

台灣新聞影像授權與驗證平台 2.0：AI 授權搜尋 × x402 微支付
主張數據股份有限公司

AI 新聞工作台
精鏡傳媒股份有限公司

智慧育兒提醒卡計畫：打造主動型 × 新聞式×跨文化的育兒陪伴平台
儂儂雜誌社股份有限公司

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